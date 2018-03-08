Школьники из США подготовили открытки для белорусских олимпийцев 2 8.03.2018, 11:44

Фото: ТАСС

Учащиеся пятого класса сами подготовили открытки для белорусских олимпийцев и пожелали нашим спортсменам удачи.

В адрес Национального олимпийского комитета Беларуси поступило письмо с пожеланиями белорусским спортсменам от учеников школы города Эдгар, штат Висконсин (США), сообщает официальный сайт НОК, пишет tut.by.

— Перед каждой Олимпиадой все школы в штате выбирают страны, за которые они болеют во время Игр. Наш класс выбрал 3 страны, среди которых были Беларусь, Польша и Швейцария. Каждое утро мы с учениками обсуждаем интересные факты об этих странах. Это географическое положение, выдающиеся личности страны, языковые особенности, национальная кухня и многое другое. Нам действительно нравится изучать вашу страну, — пишет учитель школы Колин Хансон.

Учащиеся пятого класса сами подготовили открытки для белорусских олимпийцев и пожелали нашим спортсменам удачи.

Одна из учениц написала поздравление на английском и белорусском языках:

НОК Беларуси поблагодарил американских ребят за искренние и душевные слова в адрес белорусских олимпийцев и пожелал школьникам успехов в учебе и ярких достижений в спорте.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане белорусские спортсмены завоевали три медали. Золото в активе фристайлистки Анны Гуськовой и биатлонной эстафетной четверки (Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова). Серебряную награду в масс-старте добыла Дарья Домрачева.