Во сколько обходится майнинг одного биткоина в разных странах мира 9.03.2018, 9:26

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Выбор можно сделать из списка в 115 государств.

Биткоин — это уже явление всемирное. О нем знает почти каждый человек даже из самых удаленных уголков земного шара. Более всего людей интересует то, как устроен Биткоин. В частности, процесс майнинга — как это работает, сколько это стоит и сколько можно на этом заработать, пишет altcoin.info.

Ранее компания Crescent Electric Supply Company провела исследование на тему стоимости майнинга Биткоина в каждом штате США. Используя средние показатели трех майнеров и среднюю стоимость электроэнергии в каждом штате, они пришли к довольно интересным результатам, которые показали, что затраты могут сильно различаться в зависимости от того где вы живете.

Давайте пойдем дальше и рассмотрим затраты на добычу одного биткоина в 115 разных странах. Основой послужит информация о средних тарифах на электроэнергию в соответствии с правительственными данными, данными коммунальных компаний и мировыми отчетами от МЭА, EIA, OANDA и т. д. Оборудование, которое используется: AntMiner S9, AntMiner S7 и Avalon 6.

В аналитическом издании Elite Fixtures рассчитали сколько дней потребуется, чтобы добыть одну монету и сколько энергии для этого понадобится. Учитывая сложность майнинга Биткоина, на момент завершения исследования в начале января 2018 года, были получены такие показатели:

AntMiner S9 необходимо 17 773,344 киловатт и 548,56 дней для добычи одной монеты. AntMiner S7 —45,889.008 киловатт и 1580,2 дней, а Avalon 6 требуется 55 294 344 киловатт и 2194,22 дней.

Ниже приведена карта мира, поделенная на зоны затрат на майнинг Биткоина:

Исходя из средних тарифов на электроэнергию, мы бы точно не майнили Биткоин в Южной Корее. Там себестоимость намайненной монеты составляет $26 170! Островная страна в Тихом океане Ниуэ заняла почетное второе место с показателем $17 566.

Как мы уже упоминали стоимость добычи в США разнится в зависимости от штата. Средний показатель по стране составляет $4758, но к примеру, в Луизиане майнинг одного Биткоина обойдется вам в $3224. В России готовьтесь выложить коммунальным службам $4675, а в Беларуси — $2177.

А где же самое дешевое место на Земле для майнинга? Не догадались еще? Не будем тянуть с ответом — это Венесуэла! Потратив на электроэнергию всего $531, вы станете счастливым обладателем одного биткоина. Причина столь низких тарифов в том, что энергоснабжение в этой стране субсидируется правительством.

Какую же позицию заняла Украина в этом списке? Наша страна попала в топ 5 самых недорогих мест для майнинга :

Самые дорогой майнинг в:

Южная Корея — $26 170;

Ниуэ — $17 566;

Бахрейн — $16 773;

Соломоновы Острова — $16 209;

Острова Кука — $15 861.

Самый дешевый майнинг в:

Венесуэла — $531;

Тринидад и Тобаго — $1190;

Узбекистан — $1788;

Украина — $1852;

Мьянма — $1983.

Вашему вниманию список из 115 стран. Есть из чего выбирать!