Жители Светлогорска требуют $3,5 миллиона компенсации за ущерб здоровью и имуществу 5 9.03.2018, 16:51

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Жители деревни Якимова Слобода обратились в суд.

37 жителей деревни Якимова Слобода обратились в суд Светлогорского района с иском о возмещении морального и материального ущерба (7400000 тыс.) к директору «Целлюлозно - картонного комбината» Юрию Круку. Заинтересованная сторона, обозначается в иске, китайская корпорация AAT «Китайская корпорация инжиниринга «Самсе», построила в Светлогорске завод беленой целлюлозы, передает «Белсат».

В конце прошлого года на предприятии начались пуско - наладочные работы, в воздух попали вредные химические вещества, от которых страдают не только жители Светлогорска, но и всего района.

В заявлении на 13 страницах истцы обосновывают свои требования возмещения ущерба нарушением китайцами Конституции страны (прежде всего, право на благоприятную окружающую среду), Гражданского кодекса и ряда нормативных актов белорусского законодательства.

«Вдыхая загрязненный воздух, поступающий с завода беленой целлюлозы с конца 2017 года, - заявляют возмущенные граждане, - мы чувствуем недомогание, першение в горле, головную боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, усталость. У многих из нас были покраснения на коже, свербило в глазах и носоглотке. Помимо зловонных запахов, мы наблюдаем, как какие-то жидкие химические вещества через старый промышленный канал предприятия «Химволокно» сбрасываются в реку Березину, о чем свидетельствует коричнево - черный цвет воды и большое количество грязно - серой пены и мертвой рыбы».

Истцы полагают, что загрязнение реки отразится и на их здоровье, так как поливая растения в огороде такой водой в летнее время, они не смогут получить экологически чистые продукты.

Жители Якимовой Слободы также сетуют, что они угнетены самим фактом проживания в «зоне экологической катастрофы», это вынуждает их уезжать в более чистые места. Однако продать по адекватным ценам свои дома они уже не могут, так как желающих приобретать жилье в деревне нет, поэтому им придется просто бросить все имущество.

Люди собираются судиться непосредственно с китайской корпорацией, «Беллеспромстрой» и рядом чиновников.

«Мы уже исчерпали все механизмы защиты наших прав. На наши многочисленные обращения в различные инстанции, мы получали отписки. Наша цель, - подытоживает одна из истцов Тамара Ковальчук, - международный арбитраж, если наши требования и выплаты компенсаций не будут удовлетворены».

Напомним, в конце прошлого года, в связи с началом пуско-наладочных работ на заводе беленой целлюлозы, в воздух стали попадать вредные химические вещества, которые вызвали кратковременные нарушения здоровья жителей Светлогорска и района. Люди собирались на стихийные собрания, обращались с многочисленными жалобами в различные инстанции, участвовали в круглых столах и встречах с руководством завода и района, проводились кампании против вредных выбросов в соцсетях.