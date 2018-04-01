закрыть
1 апреля 2018, воскресенье, 22:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Школьница из Сморгони в эфире российского ТВ поставила на место Галкина

9
  • 1.04.2018, 22:05
  • 2,216

11-летняя девочка научила ведущего правильно называть нашу страну.

11-летняя цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева стала участницей российского развлекательного шоу «Лучше всех», пишет nn.by.

Она старалась не реагировать на плоские шутки ведущего Максима Галкина, но когда тот сказал «Белоруссия», отправила его: «Из Беларуси. Правильно говорить «из Беларуси».

Галкин снова решил пошутить: «Девочка со СмОргани». Но Анастасия его снова исправила: «из Сморгoни».

Во время выступления Анастасии на цимбалах порвалась струна, но она под аплодисменты продолжила выступление.


популярное за неделю

Мнение

Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников
У «прецедента» после Дня Воли истерика
У «прецедента» после Дня Воли истерика Николай Статкевич