Почему автомобили называются седанами, лимузинами и хэтчбеками 10.04.2018, 18:10

Рассказываем, откуда взялись названия кузовов автомобилей.

Всем известно, что такое седан, нет так ли? Конечно, это знает большинство автолюбителей. Для тех, кто не знает, напомним, это автомобили с трех- или двухобъемными кузовами, у которых багажник структурно отделен от салона. Также седаны бывают как двухдверными, так и четырехдверными. Седаны, как правило, имеют два ряда сидений. Они в значительно степени являются образцом единой концепции автомобилей, пишет 1gai.ru.

Но вы когда-нибудь задумывались, почему их называют "седанами"? Нет? А зря. Это интересно. Мы расскажем вам не только о том, откуда пришло слово "седан", но и откуда взялись слова "лимузин", "хэтчбек" и в том числе иностранное слово "saloon" (салон), которое в некоторых странах мира означает "автомобили в кузове седан".

Седан, лимузин и салон – это термины, которые относятся к автомобилям с замкнутым контуром. Закрытые автомобили появились в мире еще задолго до того, как слово "седан" стали ассоциировать с автотранспортом. Напомним, что закрытые автомобили долгое время назывались "лимузинами", или "салонами" (saloons). Также в ранние годы автопромышленности не было такого названия, как "хэтчбек".

Тогда эти два термина означали "автомобили с фиксированной крышей и с реальными дверьми". Да-да, в те годы также встречались автомобили без реальных дверей, которые имели совершенно иное обозначение.

Со временем эти слова стали ассоциироваться с обычными трехобъемными кузовами: в старых автомобилях с задним расположением двигателя трехобъемные транспортные средства имели схему. Когда большинство автомобилей стали выпускаться с передним расположением двигателя, трехобъемные автомобили получили схему "капот – салон – отдельный багажник". В итоге в большинстве стран этот тип кузовов стали называть седанами. Но кое-где он получил другое название.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению каждого названия кузова автомобилей, давайте узнаем, в каких странах больше всего распространены различные названия кузовов автомобилей.

Так, например, седаном принято называть автомобили с отдельным багажником в задней части машины в США, Швеции, Турции, Дании, Чехии, Польше, Португалии и в странах СНГ (в том числе и в России). Но знаете ли вы, что в Британии и Японии автомобили седан называют "салонами" (saloons), а в некоторых странах Европы – лимузинами? Хотя в большинстве стран лимузинами стали называть обычно удлиненные роскошные версии седанов.

Так что, как видите, один и тот же тип кузова во многих странах называется совершенно по-разному. Хотя в реальности это может быть один тип кузова. Что касаемо хэтчбеков, то это совершенно иная история, о которой вы узнаете в конце нашей статьи. А теперь давайте узнаем происхождение трех слов: "лимузин", "седан" и "салон".

Лимузин

"Лимузин" – слово французского происхождения, первоначально стало использоваться в Центральной Франции, в городе Лимож. Местные жители носили плащи, которые назывались лимузинами (плащ лимузин). Это плащ имел длинный капюшон, закрывающий лицо человека. В основном такие плащи использовались лиможскими пастухами. В переводе с французского limousine – шерстяной плащ.

В начале 20 века, после появления автомобилей, в автопромышленности стали популярны транспортные средства с длинными капотами в передней части, которые немного напоминали длинные капюшоны лиможских плащей. Длинный капот, кстати, как и длинный капюшон, частично защищал водителя и пассажиров во время поездки в автомобилях, которые, как правило, имели полуоткрытые кузова (в машине просто-напросто не было стекол). В итоге такие автомобили с длинными капотами начали называть лимузинами.

Причем это имя настолько "прилипло" к автомобилям с длинными капотами, что даже когда в автомобильном мире стали выпускать закрытые удлиненные автомобили с дверьми и стеклами, это название так и закрепилось за этим видом автомобилей.

Итак, лимузины названы в честь французского плаща, который в старые времена использовали преимущественно пастухи города Лимож.

Saloon (салон)

Как мы уже сказали, в Великобритании и Японии не используется термин "седан" для обозначения трехобъемных автомобилей. В этих странах распространено другое название таких авто: Saloon (салон).

Кстати, тем, кто хорошо знает американскую культуру и, соответственно, английский язык, известно, что словом "saloon" на Диком Западе также называли питейные заведения (в 1800-е годы), где вооруженные ковбои проводили свой досуг. Но ковбойские бары Дикого Запада ничего общего не имеют с происхождением названия автомобилей в кузове "saloon".

Вы удивитесь, но "saloon" также имеет французское происхождение. Это слово произошло от французского "salon", которое означает "большое помещение" (большая комната) – в современном французском языке это "гостиная" (помещение).

Далее это слово начало попадать в другие языки мира.

Например, в Северной Америке оно, видоизменившись, стало употребляться в названиях питейных заведений Дикого Запада. Позднее так начали называть большие пассажирские железнодорожные вагоны.

После появления автомобилей с большим салоном их также стали называть в США и в ряде стран "saloon" (салонами).

Правда, со временем это слово перестало использоваться в Америке и других странах в качестве обозначения кузова автомобилей. Но по какой-то причине этот автомобильный термин застрял в Англии и в Японии, где до сих пор этим словом понимаются обычные седаны.

Седан

Неужели слово "седан" также имеет французские корни? Нет. На этот раз автомобильный термин "седан" – это латынь. Если быть точнее, это слово имеет итальянское и латинское происхождение.

Слово "седан" образовано латинским словом "sedes" / "sedere, что означает "сидеть". Именно там появилось в 1600-е годы итальянское слово "sede" (стул, престол, трон). В те годы итальянское слово "sede" означало "роскошный стул, установленный на носилки" (как правило, с навесом), на котором располагалась важная государственная персона или состоятельный человек. Эти носилки носили слуги состоятельного господина или чиновника. То есть, по сути, это было своеобразное транспортное средство богатых итальянцев. Кстати, подобный вид передвижения важных персон был распространен и на Востоке. Это средство передвижения называлось паланкин.

В английский язык слово "седан" пришло в 1630-х годах, заменив более сложное слово "covered chair" (покрытый стул, крытое кресло). Позже так стали называть автомобили с квадратным кузовом (одинаковая пропорция кузова).

Странно, что впервые примененное к английским автомобилям слово "седан" не прижилось в этой стране. В итоге его стали употреблять в других странах, тогда как в Великобритании для обозначения автомобилей седан стали использовать слово "седан" (saloon).

В США первым автомобилем, который начали называть седаном, стал Speedwell 1911 года выпуска.

Этот первый седан был закрытым двухдверным автомобилем.

Кстати, до 1930-х годов седанами в мире называли двухобъемные автомобили: длинный капот и кузов без отдельного багажника.

Хэтчбек

Это более современное название автомобилей, которое появилось, по историческим меркам, достаточно недавно.

Хэтчбек – это название кузова легкового транспортного средства (один или два ряда сидений в салоне), в задней части которого установлена дверь, заменяющая крышку багажника. Багажник, по сути, в хэтчбеке находится в задней части автомобиля. Как правило, хэтчбеки – это укороченные седаны с задним свесом.

Вы будете удивлены, но появлением хэтчбеков мы должны быть благодарны французам, которые первые начали экспериментировать с подобной формой кузова.

Главной целью создания хэтчбека было уменьшить себестоимость седанов и универсалов, чтобы сделать автомобили более доступными.

Также благодаря уменьшению размеров кузова конструкторам удалось снизить расход топлива автомобилей. Ну и, конечно, компактные автомобили больше подходили для узких улиц Старого Света.

Первыми в 1950-е года начала экспериментировать компания Renault, которая решила начать снова выпуск двухобъемных автомобилей, объединив грузовое пространство и салон. Кстати, к тому времени эта концепция объединения багажника и салона была уже опробована на универсалах.

Напомним, что универсалы произошли от седанов за счет удлинения крыши на длину багажника и за счет удаления перегородки, отделяющий багажник от салона в седанах.

В результате на свет появился хэтчбек Renault 4L с уменьшенным объемом багажника и нормальным пространством в салоне.

Позднее на рынок вышел Renault 16 (на фото внизу). Надо отметить, именно эта модель и стала стандартом будущих хэтчбеков на долгие годы вперед. Обратите внимание: именно Renault 16 имеет более характерную заднюю дверь, наклоненную под углом, которую сегодня можно встретить на большинстве хэтчбеков. Кстати, французы считают именно эту модель первым своим хэтчбеком.

Хотя в мире были ранние примеры хэтчбеков, которые в те годы так не назывались. Речь идет о Citroën Traction Avant, который появился в 1938 году.

Но почему эти автомобили стали называться "хэтчбек"? Здесь все намного проще в отличие от седанов, лимузинов и салонов.

Хэтчбек – это русскоязычное написание английского слова "Hatchback", которое состоит из двух слов: нatch (люк, крышка люка, лючок двери) и back (задняя часть, сзади).

Соответственно, хэтчбек означает автомобиль, у которого нет в задней части отдельного багажника (отделенного от салона).