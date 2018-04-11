Видеофакт: В Гомеле кондуктор автобуса отобрала у школьницы справку и довела до слез 3 11.04.2018, 11:01

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Имеет ли право кондуктор общественного транспорта изымать документы на основании лишь собственных подозрений?

Описание весьма неоднозначного случая появилось в сообществе «Это Гомель, детка!» Сюжет сопровождается видеозаписью части инцидента, пишут «Сильные новости».

Как сообщил пользователь Андрей Лехнович, кондуктор городского маршрута № 34 Белая Елена потребовала у школьницы оплату за проезд. Та предъявила ей справку. Однако сотрудницу автопарка документ не устроил. На основании собственных умозрительных заключений женщина пришла к выводу, что документ ненадлежащий. По ее мнению он, во-первых, просрочен (в справке год обозначен не то как «2016», не то как «2018» — понять трудно). А, во-вторых, вообще, на фото — девочка с косичками, а в реальности — с распущенными волосами.

Инцидент на этом мог и закончится, так как подозреваемая школьница сразу и безоговорочно оплатила проезд. Однако кондуктору этого показалось мало и она решила самостоятельно изъять у девочки документ, основываясь лишь на собственных подозрениях, и с криками отобрала у нее злополучную справку.

Перепалка переросла в настоящий скандал. Как сообщил очевидец, школьница не смогла сдержаться и расплакалась. За нее стали заступаться пассажиры. В итоге кондуктор вырвала из справки фото девочки и отдала ей.

В соцсетях поведение данной сотрудницы вызвало очень жесткую реакцию со стороны гомельчан. Факт попал на видеозапись, и что действительно не вызывает никаких сомнений, это то, что взрослый человек на работе не имеет права так вести себя с ребенком, даже если он и прав.

Вместе с тем, открытым остается вопрос и о том, права ли кондуктор, поскольку, явно, ее глаза и мироощущения — недостаточные инструменты для проведения экспертизы на подлинность документа.