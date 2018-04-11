Геймер из Минска: Ушел в киберспорт и счастлив 11.04.2018, 13:16

Определились лучшие игроки Dota 2 в Беларуси.

На днях в Минске состоялся киберспортивный турнир МЭТА’18 по дисциплине Dota 2. Восемь сильнейших команд страны боролись за звание лучшей. Корреспондент spektr.by посетила компьютерный клуб “Тарантул”, где проходило состязание.

На первом этаже здания на удобных пуфиках и геймерских креслах расположились зрители. Они имели возможность наблюдать за поединками — на специальный экран выводилась онлайн-трансляция игр с комментариями ведущих. В это время игроки находились непосредственно в компьютерном клубе. На протяжении нескольких часов команды демонстрировали свои способности управления виртуальной реальностью…

По словам организаторов турнира, представителей Белорусской федерации киберспорта, две команды не проходили отбор, а получили прямое приглашение к участию. Это Nemiga и The Brestomans, представляющие профессиональные коммерческие организации Nemiga Gaming и ФК «Динамо-Брест». Другие команды боролись за право на участие — проходили онлайн-квалификацию.

Приглашенные команды — фавориты состязаний. Мало кто сомневался, что победителями станут другие ребята. Ведь участники Nemiga и The Brestomans занимаются киберспортом профессионально. Для них это не просто увлечение, а работа. Работа в удовольствие.

— Играю в компьютерные игры с самого детства, — поделился воспоминаниями самый ценный игрок турнира, капитан команды The Brestomans Олег Демидович. — Лет в восемь начал проводить время в компьютерных клубах. А когда дома появился свой персональный компьютер, счастью не было предела. Играл и в Fifa, и в Countre Strike. Всегда это было лишь хобби. После учебы, работы садился за компьютер и играл. С каждым годом поднимался на новый уровень, улучшал свои навыки. Помню, работал продавцом, и года два назад мне это наскучило. Я бросил торговлю и пришел в киберспорт. Безмерно счастлив, что вовремя сделал правильный выбор! Сейчас это моя работа. Практикуюсь практически каждый вечер с пяти до одиннадцати вечера. Нужно много работать, чтобы достичь успеха. Это касается любой сферы деятельности, киберспорта — в особенности.

В итоге борьбы, напряженных поединков команда The Brestomans заняла первое место. На втором месте — Nemiga. “Бронза” досталась команде n7. Общий призовой фонд чемпионата составил 1500$. К тому же призеры получили ценные призы от спонсора турнира — компании Cooler Master. А это геймерские клавиатуры, мышки, коврики.

— Жаль, что наша команда не вошла в тройку лидеров, — отметил участник команды Real Noobs Максим Цыманович. — Играю со школьных лет, класса с седьмого. Сейчас работаю мерчендайзером, учусь на заочке. Хочу стать профессиональным киберспортсменом. Делаю все для этого возможное. Тренируюсь практически каждый вечер, участвую в различных турнирах. К слову, каждый из игроков, собравшихся здесь, хотел бы стать профессионалом. Успеха добьется не каждый, но стремиться есть к чему. Это работа, которая помимо удовольствия приносит еще и хороший доход.

Итак, что же такое турнир МЭТА’18 и для чего он проводится? Все просто. Как подчеркивают представители федерации, он необходим для популяризации киберспорта в стране и повышения профессионального уровня белорусских киберспортсменов. Турнир дает возможность полупрофессиональным командам сразиться с лучшими киберспортсменами страны (которых пока единицы), проявить себя и получить заряд мотивации на дальнейшее улучшение своих профессиональных навыков.