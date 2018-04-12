Президент Польши подписал закон о строительстве дешевых квартир 1 12.04.2018, 10:08

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Государство окажет поддержку строительству социального жилья.

Президент Польши Анджей Дуда утвердил закон о социальном жилищном строительстве. Законом внесены изменения, касающиеся правил поддержки органов местного самоуправления в создании фонов социального жилья. В частности, новый закон позволят муниципалитетам подавать заявки на финансирование из госбюджета строительства новых квартир, предназначенных для наименее обеспеченных граждан, сообщает «Радио Польша».

Польша является одной из самых слаборазвитых стран в Европе по количеству квартир на 1000 человек. По данным Главного статистического управления, на 1000 человек в Польше приходится 310 квартир, тогда как в соседней Германии - около 600. В конце 2016 года в Польше стартовала правительственная программа «Жилье плюс», предусматривающая строительство квартир, которые можно будет недорого арендовать, а также, путем ежемесячной платы, впоследствии выкупать.