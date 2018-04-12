Жители Зеленого Бора - властям: Почему отходы все еще лежат рядом с нашим поселком? 12.04.2018, 15:11

Борьба активистов против опасных предприятий продолжается.

Люди спрашивают у чиновников: кто, когда и в каком объеме компенсирует вред, причиненный их здоровью и окружающей среде, пишет «Брестская Газета».

«Мы, жители поселка Зеленый Бор Ивацевичского района Брестской области, живем рядом со свалкой опасных материалов, содержащих свинец», — так начинается коллективное заявление в Брестский облисполком, которое было отправлено 13 апреля. Свои подписи под ним поставили 32 жителя поселка.

Поводом для обращения к властям стала информация, которую 9 апреля они узнали из разговора с жителями Бреста. Горожане, которые выступают против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр», приехали в Зеленый Бор и познакомили местных жителей с выдержками из ответа заместителя председателя облисполкома Андрея Клеца, которые касаются отходов рядом с Зеленым Бором. Вопросы были заданы чиновнику 14 марта во время личного приема граждан.

Из письма облисполкома посельчане узнали, что в результате измерений проб почвы, отобранных на территории бывшего асфальтно-битумного завода в поселке, был установлен факт их загрязнения свинцом. На пробной площадке-1 предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве на глубине 0-19,9 см превышена в 1,86 раза, на пробной площадке-3 — в 1,82 раза.

«Размер вреда, причиненный окружающей среде, рассчитанный в соответствии с Положением о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденным постановлением cовета министров от 17 июля 2008 г. №1042, возмещен в добровольном порядке в полном объеме», — говорится в ответе облисполкома.

Также в нем сообщается, что Ивацевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды направила информационные письма РУП «Бреставтодор», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», ИП Жуковичу с требованием ликвидировать несанкционированные места размещения золы свинцовой и привести места временного хранения отходов к соответствию с нормами действующего законодательства.

В связи с этим жители поселка просят власти области письменно ответить на ряд вопросов. В первую очередь, их интересует почему опасные свинецсодержащие отходы до сих пор лежат рядом с поселком Зеленый Бор?

Кто, кому и в каком объеме возместил вред, о котором говорится в письме облисполкома? Был ли при этом учтен вред здоровью жителей поселка Зеленый Бор, причиненный в результате хранения золы свинцовой? Кто, когда и в каком объеме компенсирует причиненный здоровью людей и окружающей среде вред? Кто, когда и куда планирует убрать отходы с территории, прилегающей к населенному пункту? Как будут очищать загрязненное место? Где именно брались пробы, в которых было обнаружено превышение химических веществ в почве? Почему до сих в Зеленом Бору пор не взяты пробы почвы на частных подворьях и пробы воды на предмет наличия в ней свинца и его соединений?

Сейчас в производстве УСК по Брестской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 278 «Нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами» в отношении двух индивидуальных предпринимателей.

Согласно материалам дела, зарегистрированный в качестве ИП Д. Рудский, получив в рамках заключенных в 2015 году договоров с белоозерским заводом «Белинвестторг-Сплав» на переработку более 7 700 тонн отхода предприятия «зола свинцовая» (III класс опасности), затем реализовал их под видом минеральной добавки ИП С. Жуковичу. А тот складировал опасные отходы на земельном участке рядом с поселком Зеленый Бор, где они до сих пор лежат под открытым небом.

По словам жителей Бреста, которые побывали на свалке, там стоит невыносимый химический запах, вызывающий рвотные позывы. Территория окружена забором, но он не сплошной и подойти к золе не составляет труда. Из-под горы отходов рыжеватые лужицы, минуя ограждение, текут в зеленый бор…