В Беларусь приедет миссия Международной Конфедерации профсоюзов 1 12.04.2018, 20:03

Миссия МКП вызвана крупными нарушениями прав профсоюзов в Беларуси.

В рамках миссии запланированы встречи представителей международных профсоюзов в Министерстве иностранных дел и в Министерстве труда. Участие во встречах примут также и лидеры белорусских независимых профсоюзов, передает «Радыё Рацыя».

«На сегодня актуальными остаются проблемы декрета «о тунеядцах», контрактной системы и преследование членов независимых профсоюзов. Мы надеемся, миссия поставит эти вопросы перед властями», - говорит председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Эта миссия вызвана крупными нарушениями прав профсоюзов в Беларуси. Вопросы, которые будут обсуждаться: от выполнения рекомендаций Международной организации труда, в июне будет снова заседание, где безусловно может снова возникнуть вопрос Беларуси, а также те нарушения, которые касаются независимых профсоюзов, так как у нас явная дискриминация в отношении не членов официальных профсоюзов. Она существует и фактически она сейчас набирает силу.

Миссия представителей МКП пройдет в Беларуси в течение двух дней 18 и 19 апреля.