«Витебск» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси 13.04.2018, 21:40

Футболисты «Витебска» победили «Луч» и поднялись на первую строчку.

Футболисты "Витебска" одержали вторую победу подряд и вышли в лидеры 28-го чемпионата Беларуси, передает euroradio.fm.

В первом матче третьего тура чемпионата Беларуси по футболу "Витебск" в гостях выиграл у минского "Луча" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 58-й минуте в ворота "Луча" попал бразильский легионер Рафаэл Ледесма, а через 7 минут — Кирилл Вергейчик реализовал пенальти. Сейчас "Витебск" имеет 7 очков после трех встреч и возглавляет турнирную таблицу.

Также сегодня солигорский "Шахтер" на своем поле принимает футболистов "Слуцка".

В субботу, 14 апреля, БАТЭ у себя дома встретится с брестским "Динамо", могилевский "Днепр" сыграет в гостях у "Немана", а "Ислочь" примет футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗ".

15 апреля состоятся матчи "Смолевичи" — "Минск", "Гомель" — "Торпедо" (Минск), "Городея" — "Динамо" (Минск).