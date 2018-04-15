«Таежный союз»

Валерий Карбалевич

Фортуна от них отвернулась.

«В официальном календаре 2 апреля значится как «день единения народов Беларуси и России». Это реликт эпохи бурной белорусско-российской интеграции. Собственно таким же реликтом является и продукт тогдашних интеграционных усилий — «союзное государство» (СГ)», - пишет в «Свободных новостях» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Видимо, есть договоренность о встрече А. Лукашенко с В. Путиным после его инаугурации. Дело в том, что согласно уставу Союзного государства, годовой бюджет этой структуры должен утверждаться на заседании Высшего госсовета СГ. Уже закончился первый квартал 2018 г., а бюджета на год нет.

Но Владимиру Путину сейчас не до Беларуси. Его новый президентский срок начинается на редкость неудачно. Не успел отпраздновать свою триумфальную победу на выборах, еще не прошла инаугурация, а на голову президента, как и на Россию в целом, посыпались несчастья. Фортуна от него отвернулась.

Сначала случился бунт в подмосковном Волоколамске, где уже много дней продолжаются акции протеста против мусорного полигона. Потом случилась трагедия в Кемерово. И одновременно 22 страны мира высылают российских дипломатов в знак протеста против отравления Сергея Скрипаля.

Трагедия в Кемерово не только показала, до какой степени зашла мутация российского общества, но и выявила одну интересную особенность. Сразу после президентских выборов официальные лица поспешили заявить, что избирательная кампания продемонстрировала консолидацию российского общества вокруг почти богоносного В. Путина и государственной власти.

И вот после пожара в торговом центре в Кемерово собирается стихийный митинг, где главный лейтмотив выступлений был таков: мы не верим власти. То же самое происходит сейчас в российских социальных сетях. Большинство участников дискуссий уверено, что власти скрывают истинную цифру погибших, что на самом деле их гораздо больше. Как признал телеканал РТР, это явление приобрело «невиданный масштаб».

Под воздействием такого массового возмущения Владимир Путин был вынужден поменять свою линию поведения. Пожар случился 25 марта. Но В. Путин объявил траур в стране и прилетел в Кемерово только 27 марта, когда стал понятным масштаб недоверия власти.

Эта трагедия в Кемерово показывает, что Путин предстал перед определенной проблемой. Как долго можно мобилизовывать население жертвовать благополучием ради международного величия России? Ведь если РФ ввязалась в затяжную войну со всем миром ради государственного величия, то это неизбежно обернется все новыми проблемами в повседневной жизни россиян. Экономически Россия все больше отстает от развитых стран, а существующие небольшие финансовые ресурсы идут на милитаризацию.

Модель осажденной крепости возможно было легко реализовать во времена сталинской индустриализации. Бедное население в условиях закрытого тоталитарного общества легко поддавалось манипуляции.

На первый взгляд кажется, что со способностью властей к манипуляциям в России и сейчас все в порядке. Но дело в том, что РФ последние полтора-два десятка лет существует в состоянии потребительского общества. Такое состояние меняет психологию людей. Они уже не сильно готовы жертвовать благополучием ради каких-то «высоких» идей. (Кстати, это не только российская, а мировая проблема.) И народ вместе с новыми ракетами одновременно хочет иметь еще и, условно говоря, масло. Чего власти не могут обеспечить.

Вторая проблема, перед которой встал В. Путин, касается международных вызовов. Кремль немного ошибся относительно решительности Запада делать шаги в ответ на действия России. Разрушение существовавших правил в отношениях между государствами, брутальные действия Москвы на территории других стран получили ответ. Разумеется, высылка дипломатов — это чисто символический шаг. Думаю, оценивая операцию «Скрипаль», Москва прогнозировала, что отношения с Великобританией испортятся, но не рассчитывала на солидарность с Лондоном 22 стран мира.

Вполне логично, что Россия оказалась в изоляции. Даже союзники, страны, которые благосклонно относились к России, стремятся дистанцироваться от нее», - пишет политолог.

«Между тем это нарастающее противостояние России с мировым сообществом может обернуться еще одним конфликтным узлом в отношениях Беларуси и РФ. Заветная мечта белорусского руководства — с 2025 года перейти на внутренние российские цены на энергоносители. Собственно говоря, это был главный пряник, с помощью которого Москва вовлекла Минск в Таможенный союз и ЕАЭС.

Но дело в том, что это обещание Кремля исходило из тогдашних планов руководства РФ к 2025 году перевести внутренние российские цены на энергоносители на уровень мировых. Это было частью стратегии интеграции РФ в мировую экономику. В связи с чем Россия брала определенные обязательства перед вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Но с того времени ситуация радикально поменялась. Теперь, когда против России вводят экономические санкции, ее пытаются выбросить из процессов глобализации, она оказалась в изоляции, Москва в ответ может обнулить все свои обязательства перед ВТО и отказаться от прежних планов. Ибо они принимались в других условиях. В итоге все расчеты белорусского правительства грозят так и остаться мечтами. А это может вылиться в большой скандал в отношениях между союзниками», - отмечает политолог.