«Страховая компания не продлила договор из-за того, что я припарковалась на место директора» 5 15.04.2018, 15:42

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Водитель уверена, что таким образом руководитель компании отомстил ей.

В редакцию Onliner.by обратилась читательница. Девушка в растерянности: приехала в офис страховой компании «Ингосстрах» на улицу Мясникова, 40, в Минске, чтобы продлить договор АвтоКАСКО, но неожиданно получила отказ.

Водитель уверена, что таким образом руководитель компании отомстил ей за то, что она припарковалась на его место.

Парковка

Водительский стаж у нашей читательницы составляет около 10 лет. Из них около 7—8 лет она, как утверждает, является клиентом компании «Ингосстрах».

— Много лет подряд я заключаю договор АвтоКАСКО. И 14 апреля, утром, приехала в офис компании, чтобы в очередной раз этот договор переподписать. Он уже был заполнен, мне нужно было поставить свою подпись и внести оплату, — рассказала собеседница.

Девушка, как обычно, подъехала к офису, стала парковаться на площадке перед входом, где всегда паркуются клиенты. Рабочая суббота — автомобилей практически не было.

— Я аккуратно припарковалась в сторонке, никому не помешала. Никак это место не было обозначено, никаких предупреждений или ограждений. В этот момент из здания выбежал молодой парень: то ли парковщик, то ли охранник. Он сказал, чтобы я переставила машину. Я ответила, что мне нужно зайти всего на минутку, подписать договор — и я сразу уеду, — отметила водитель. — Но парковщик убеждал переставить машину и в качестве последнего аргумента, уже когда я уходила, заявил, что это место генерального директора.

Наша читательница не придала этим словам большого значения. Она отпросилась с работы, чтобы заехать в страховую компанию, собиралась быстро решить там все дела и уехать.

Офис

В офисе компании девушке дали заполненный договор, чтобы она его подписала.

— Когда я проверяла, все ли данные заполнены верно, в офис вошел директор этой компании. Он грубо забрал договор из моих рук, передал его менеджеру и сказал, чтобы со мной ничего не заключали, — рассказала водитель.

Других клиентов в офисе в этот момент не было.

— Я спросила, в чем причина такого решения, на что мне ответили, что не обязаны называть причину. Тогда я задала вопрос директору: неужели это из-за парковки? Оказалось, что так оно и есть. Кроме того, он заявил, что по моей милости парковщик останется без премии. И все: директор ушел в свой кабинет, — рассказала наша читательница.

Жалоба

Девушка позвонила в Министерство финансов, но там ей подтвердили, что, если одна из сторон не желает подписывать договор, с этим ничего не поделаешь.

— Я была просто в шоке. Потребовала жалобную книгу, оставила там запись. Но мне кажется, что этого недостаточно. Получается, я пожаловалась директору на него же самого. Я уверена, что не давала никакого повода так со мной поступать. Я дисциплинированный водитель и постоянный клиент, я привезла деньги, а не приехала скандалить или чего-то требовать, я хотела перезаключить договор. Не знаю даже, кто для компании важнее: клиент, который платит, или же гендиректор. Еще парня этого, парковщика, жаль... Что за абсурдная ситуация!

Наша читательница разочарована, что впустую потеряла время. Кроме того, из-за того, что договор не перезаключен, она на некоторое время осталась без КАСКО. Нет сомнений, что она найдет другую компанию, где заключит новый договор.

Позиция другой стороны

Мы попытались получить комментарий страховой компании «Ингосстрах». Корреспондент Onliner.by позвонил в офис по улице Мясникова, 40. Девушка, снявшая трубку, отказалась переадресовать звонок генеральному директору. Каким-то образом прокомментировать ситуацию или переадресовать вопрос компетентному лицу она также не смогла.

— Я не стану ничего комментировать. И не знаю, кто может это сделать. Пришлите ваш вопрос по электронной почте, — сказала представитель страховой компании.

Мы так и сделали: отправили электронное письмо на адрес, указанный на сайте. Однако по прошествии суток ответ так и не был получен.

Onliner.by готов опубликовать официальную позицию страховой компании «Ингосстрах» в том случае, если комментарий будет получен.