Пять автомобилей 2018 года, которые могут стать классикой 1 16.04.2018, 8:30

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Трудно угадать, какой автомобиль в будущем станет аукционной редкостью и значительно вырастет в цене.

Подобная история произошла с BMW 1M, как только BMW объявил, что прекращает выпускать эту модель. Издание autonews.ua предлагает пятерку новых автомобилей 2018 года, которые могут стать в будущем коллекционной редкостью.

Honda Civic Type R

Высокопроизводительный Honda Civic Type R десятого поколения стоит в США примерно 34 000 долларов. Однако, на вторичном рынке за него уже просят гораздо большую цену. Нет сомнений, что через несколько лет стоимость этой модели ещё больше увеличится.

Kia Stinger GT

Вообще-то автомобили бренда Kia нельзя назвать классическими. Но это пока нельзя. Некоторые эксперты считают, что через определенное время они станут классическими. Stinger GT – это первый опыт южнокорейской компании создания спорткара, и он удался. MotorWeek, один из старейших автомобильных журналов в мире, назвал эту модель «Лучшим спортивным седаном» 2018 года.

Есть все основания полагать, что в будущем Kia Stinger GT станет классической моделью. Правда, трудно сказать, когда конкретно это произойдет.

Lexus LC 500

Lexus LC 500, как нам кажется, недооценен автолюбителями. На самом деле это один из самых красивых автомобилей, которые сейчас есть в продаже. LC 500 когда-нибудь станет классической моделью. Мы в этом уверены.

Audi RS3

Audi RS3 является образцом того, каким должен быть высокопроизводительный компактный автомобиль. У него есть знаменитая полноприводная система Quattro, пятицилиндровый 2,5 л двигатель, и семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Благодаря этому RS3 очень быстрый. Достойный кандидат для попадания в «классику».

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Про Jeep Grand Cherokee Trackhawk, наверное, мечтает каждый, кому нравятся внедорожники. Это большой высокопроизводительный SUV. До 100 км/ч он разгоняется всего за 2,8 секунды.

Но сможет ли Trackhawk стать классической моделью? Возможно, это у него получится, если Jeep ограничит его производство, и если Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, и Mercedes-AMG не сделают какую-нибудь более знаковую модель.