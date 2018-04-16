закрыть
16 апреля 2018, понедельник, 22:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Людас Румбутис: Победу БАТЭ не стоит преувеличивать, еще весна

1
  • 16.04.2018, 21:08
Людас Румбутис
Фото: gazetaby.com

Тренер молодежной сборной Беларуси поделился мнением о матче БАТЭ - «Динамо» Брест.

Тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в эфире программы "Время футбола" поделился мнением о матче БАТЭ — "Динамо" Брест (2:0), передает pressball.by.

- Результат встречи не стоит так сильно преувеличивать. Еще весна. Помню, в начале сезона-82 мы с минским "Динамо" "сгорели" тбилисскому 1:4. Нас разнесли в пух и прах. А на выходе получилось, что мы стали чемпионами.

Еще апрель. Победа БАТЭ пока ничего не значит. Помните, как год назад борисовчане теряли очки?


популярное за неделю

Мнение

Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму
В Москве радуются ракетному удару по сирийскому режиму Дмитрий Бондаренко
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип