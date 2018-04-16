Людас Румбутис: Победу БАТЭ не стоит преувеличивать, еще весна 1 16.04.2018, 21:08

Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Тренер молодежной сборной Беларуси поделился мнением о матче БАТЭ - «Динамо» Брест.

Тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в эфире программы "Время футбола" поделился мнением о матче БАТЭ — "Динамо" Брест (2:0), передает pressball.by.

- Результат встречи не стоит так сильно преувеличивать. Еще весна. Помню, в начале сезона-82 мы с минским "Динамо" "сгорели" тбилисскому 1:4. Нас разнесли в пух и прах. А на выходе получилось, что мы стали чемпионами.

Еще апрель. Победа БАТЭ пока ничего не значит. Помните, как год назад борисовчане теряли очки?