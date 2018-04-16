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Илон Маск поделился идеей нового способа посадки ракеты

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  • 16.04.2018, 21:29
Илон Маск

Глава SpaceX предложил возвращать cтупени ракеты c помощью «воздушного шара».

Илон Маск сообщил в своем твиттере об идее нового способа посадки ракеты, передает esquire.ru.

«Может прозвучать безумно, но… SpaceX попробует вернуть верхний блок ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости, используя гигантский воздушный шарик и потом приземлить на батут», — рассказал Маск.

В комментариях Маск продолжил уточнять детали разрабатываемого плана. «Это поможет создать гигантский объект, сохраняющий свою форму на всех режимах Маха и уменьшающий баллистический коэффициент на 2 порядка», — пояснил Маск.

В одном из твитов Илон Маск сообщил о том, что SpaceX планирует сажать блоки на корабли по типу Mr Stevens, которые уже используются компанией.

В феврале этого года SpaceX запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая вывела на орбиту Марса красный кабриолет Tesla Roadster. В целом пуск прошел успешно, но возникли проблемы с центральным элементом. В ракетном ускорителе закончилось топливо, поэтому он не сумел замедлиться для приземления. В результате ускоритель упал в Атлантический океан в 90 метрах от плавучей платформы и разбился.


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