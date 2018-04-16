Илон Маск поделился идеей нового способа посадки ракеты

Илон Маск поделился идеей нового способа посадки ракеты1
- 16.04.2018, 21:29
Глава SpaceX предложил возвращать cтупени ракеты c помощью «воздушного шара».
Илон Маск сообщил в своем твиттере об идее нового способа посадки ракеты, передает esquire.ru.
«Может прозвучать безумно, но… SpaceX попробует вернуть верхний блок ракеты, замедлив ее с орбитальной скорости, используя гигантский воздушный шарик и потом приземлить на батут», — рассказал Маск.
SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon— Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.
В комментариях Маск продолжил уточнять детали разрабатываемого плана. «Это поможет создать гигантский объект, сохраняющий свою форму на всех режимах Маха и уменьшающий баллистический коэффициент на 2 порядка», — пояснил Маск.
Yeah, but great for creating a giant object that retains its shape across all Mach regimes & drops ballistic coefficient by 2 orders of magnitude— Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.
В одном из твитов Илон Маск сообщил о том, что SpaceX планирует сажать блоки на корабли по типу Mr Stevens, которые уже используются компанией.
В феврале этого года SpaceX запустили сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая вывела на орбиту Марса красный кабриолет Tesla Roadster. В целом пуск прошел успешно, но возникли проблемы с центральным элементом. В ракетном ускорителе закончилось топливо, поэтому он не сумел замедлиться для приземления. В результате ускоритель упал в Атлантический океан в 90 метрах от плавучей платформы и разбился.