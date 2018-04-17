«Тотальное неподчинение»: Прямой репортаж с улиц Еревана 17.04.2018, 11:45

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Протестующие перекрыли центральные улицы столицы Армении.

Сегодня в столице Армении тысячи активистов, выступающих против продления власти бывшего президента Сержа Саргсяна на посту премьер-министра, вновь начали перекрывать улицы, тем самым парализуя движение, сообщает «Радио Азатутюн».

Некоторые граждане оставляли свои автомобили на середине улицы под предлогом того, что у них произошла поломка. Активисты и сторонники оппозиционного движения для перекрытия улиц также использовали скамейки, мусорные баки и другие предметы.

Между тем, полиция арестовала около 30 студентов, которые пытались заблокировать движение на улице Абовяна.

Сегодня утром на площади Франции в Ереване заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян представил оппозиционному депутату, лидеру инициативы «Мой шаг» Николу Пашиняну письменное уведомление о том, что в свете событий 16 апреля, руководствуясь законом «О свободе собраний», полиция приняла решение о прекращении демонстраций.

Пашинян, однако, не читая документа, демонстративно разорвал его, заявив: «В Армении началось тотальное неповиновение».

Накануне оппозиционный депутат призвал продолжить акции гражданского неповиновения 17 апреля, чтобы не допустить избрания бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром.

В частности, Пашинян призвал «заблокировать все входы в Национальное собрание».

Голосование по вопросу избрания Сержа Саргсяна премьер-министром должно пройти в армянском парламенте сегодня.

Отметим, что накануне полиция выставила плотный кордон и не пустила Пашиняна, троих других депутатов и тысячи сторонников оппозиции подойти к зданию парламента. Десятки человек, в том числе Пашинян, получили повреждения в ходе столкновений с полицией.

С ночи полиция также выставила усиленную охрану недалеко от резиденции Сержа Саргсяна, который сегодня для избрания должен прибыть в парламент.

Сегодня также подходы к зданию парламента Армении оцеплены полицией, которая натянула колючую проволоку и стянула к месту технику.