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Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом

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  • Дмитрий Гудков
  • 17.04.2018, 12:22
  • 2,105
Дмитрий Гудков

А хороши блокировки у Роскомнадзора!

За вчерашний день аудитория моего канала @DmitryGudkov выросла на 800 человек, то есть на 10%. Сейчас со знакомыми ведем перекличку: на «Билайне» — работает без прокси, «Акадо» — полет нормальный, МТС — после ввода нескольких циферок (*111*1428*1#) и перезагрузки — это переход на IPv6. Правда, остается проблема со звонками, но и она, думаю, решаема.

Таким образом, мы получили наглядный пример того, что бывает, когда дикарь с дубиной гоняется за звездолетом. Обшивку он, конечно, может поцарапать…

К слову, вчера интереса ради набил в интернете, что же это за мессенджер «ТамТам». Первым делом меня там попытались найти на «Одноклассниках». «Одноклассниках»! Кстати, интересно, а почему не сразу «СтукСтук»?

В общем, хочется верить, что в этой истории с блокировками тоталитарное государство в XXI веке проиграет прогрессу.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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