Рейтинг лучших армий мира: Беларусь - 41-я, Украина - 29-я, Польша - 22-я 8 17.04.2018, 21:30

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Global Firepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира.

Global Firepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира. Вооруженные силы Беларуси заняли 41 место. Беларусь оказалась между Румынией (40 место) и Перу (42 место).

Первая тройка топ-армий мира как минимум три года подряд неизменна — США, Россия и на третьем месте Китай. Армия Украины заняла в этом году 29 место, Польши — 22, Литвы — 95, Латвии — 105.

В целом рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. На последнем месте расположился миролюбивый Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.