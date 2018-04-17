закрыть
17 апреля 2018, вторник, 23:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Рейтинг лучших армий мира: Беларусь - 41-я, Украина - 29-я, Польша - 22-я

8
  • 17.04.2018, 21:30
  • 3,608

Global Firepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира.

Global Firepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира. Вооруженные силы Беларуси заняли 41 место. Беларусь оказалась между Румынией (40 место) и Перу (42 место).

Первая тройка топ-армий мира как минимум три года подряд неизменна — США, Россия и на третьем месте Китай. Армия Украины заняла в этом году 29 место, Польши — 22, Литвы — 95, Латвии — 105.

В целом рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. На последнем месте расположился миролюбивый Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.


популярное за неделю

Мнение

Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель
Работяга в стране тунеядцев
Работяга в стране тунеядцев Ирина Халип