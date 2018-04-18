В Бресте побиты температурные рекорды 18.04.2018, 14:02

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В понедельник столбик термометра поднялся до +24,9 °С.

В Бресте14 и 16 апреля были побиты температурные рекорды. В субботу воздух прогрелся до +23,9 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован 57 лет назад.

В 1961 году синоптики зафиксировали в Бресте +22,3 °С.

В понедельник 16 апреля тоже установлен новый рекорд — +24,9 °С. Это на 0,3 градуса больше максимума, зафиксированного в 1984 году, сообщила «Брестской Газете» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией филиала «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.