«Репортеры без границ»: Белорусское законодательство о СМИ стало еще более репрессивным 1 19.04.2018, 15:53

Международная организация дала оценку поправкам в закон о СМИ.

«Репортеры без границ» призывают белорусские власти пересмотреть драконовские положения нового закона о средствах массовой информации, вызывающего серьезную обеспокоенность, и принять во внимание предложения независимых журналистов, сообщает Charter97.org.

Власти утверждают, что закон «основан на международной практике» и направлен на обеспечение равенства между журналистами и превращение интернета в «защищенное пространство». Однако, независимые журналисты, которые в течение долгого времени жаловались на репрессивные положения действующего закона о средствах массовой информации, считают новый законопроект еще более угрожающим, особенно в отношении интернет-ресурсов.

«Пересмотр белорусского законодательства о средствах массовой информации желателен, если имеется в виду предоставление прессе большей свободы, однако реформы, предложенные правительством, к сожалению, нацелены на противоположное», - заявил Йохан Бир, руководитель бюро Восточной Европы и Средней Азии «Репортеров без границ».

«Вместо устранения незаконных препятствий к осуществлению медийной деятельности, они ужесточают репрессивные положения, особенно в отношении интернета. Мы призываем власти изменить законопроект с учетом предложений средств массовой информации».

Двухуровневая система для интернет-медиа

Белорусские СМИ вынуждены проходить сложную процедуру регистрации, которую власти могут использовать, чтобы обезвредить критикующие их источники. Вместо упрощения процедуры, законопроект предусматривает ее распространение на новостные веб-сайты. Предоставление лицензии будет осуществляться в соответствии с жесткими условиями: информационный сайт не может поддерживаться из жилого помещения, главный редактор обязан быть гражданином Беларуси с опытом работы на руководящей журналистской должности не менее 5 лет.

По новому закону, интернет-ресурсы не обязаны получать лицензию, но в этом случае их права будут ограничены. Без лицензии, они не смогут запрашивать информацию в государственных органах, а их репортеры не получат официальный статус журналиста. Это не позволит им получить аккредитацию на официальные мероприятия, и увеличит угрозу ареста во время освещения демонстраций. В то же время, отсутствие лицензии не освобождает их от ограничений и санкций, действующих в отношении всех СМИ.

Более жесткие, самочинные наказания

В соответствии с предлагаемым законом, власти смогут заблокировать любой онлайн контент без решения суда по еще более туманным причинам, чем сейчас.

Они смогут просто заявить, что сайт «распространяет нелегальный контент» или используется для «незаконной деятельности» – чрезвычайно неопределенные понятия, которые могут быть интерпретированы сколь угодно широко.

«При отсутствии технических средств» для блокировки конкретной веб-страницы, власти будут уполномочены заблокировать веб-сайт полностью. Законопроект не предусматривает возможности апелляции решений Министерства информации, которое единственное будет уполномочено исключать сайты из официального черного списка. Лицензии заблокированных сайтов будут отзываться автоматически, в то время как в отношении традиционных СМИ эта процедура осуществляется с разрешения суда.

В дополнение к санкциям, уже предусмотренным законом в отношении большинства случаев, «распространение нелегального контента» будет наказываться крупными штрафами. СМИ, для примера, могут быть оштрафованы на максимальную сумму до 12 200 рублей (5 000 евро) за распространение информации о запрещенных оппозиционных партиях либо информации, признанной «экстремистской».