Пять криптовалют, которые будут расти на этой неделе 3 2.04.2018, 10:15

1,141

Произойдет ряд событий, которые могут позитивно повлиять на цену ряда альткоинов.

На прошлой неделе биткоин и многие альткоины упали в цене. Но были и исключения как например, Ontology (ONT). На предстоящей неделе произойдет ряд событий, которые могут позитивно повлиять на цену ряда альткоинов и возможно кому-то из них удастся повторить успех Ontology (ONT) на неделе минувшей, пишет altcoin.info.

PRL - протокол Oyster (SHL Airdrop, поддержка основного обменника)

PRL - протокол Oyster (SHL Airdrop, поддержка основного обменника)

До airdrop SHL для владельцев PRL осталось всего неделя! 6 апреля 2018 года каждый владелец PRL получит SHL в соотношении 1:1.

PRL планирует революционизировать то, как зарабатывают веб хостинги. Вместо дохода от показа рекламы PRL предлагает им вставлять на сайты, которые они хостят специальный код, за счет того, что определенный минимум вычислительных мощностей использоваться для майнинга PRL. Ожидается, что этот доход будет выше, чем от рекламы.

По мере приближения airdrop цена на базовую криптовалюту увеличивается, особенно если основной обменник или обменники поддерживают airdrops. В случае с PRL 65% торгов происходит на KuCoin, которая два дня назад объявила о поддержке airdrop.

UKG - UNIKOIN GOLD

Unikoin Gold (UKG) - это токен ERC-20, который был включен в платформу Unikrn. Платформа Unikrn специализируется на лицензированных ставках на турниры и матчи eSports. UKG предоставляет вознаграждение и мотивирующие механизмы для команд, игроков и других участников индустрии eSports. Одним из крупнейших сторонников проекта Unikrn является Марк Кубан, миллиардер, инвестор, владелец Dallas Mavericks и медийная персона.

UKG довольно бесполезен без платформы, которая позволяет делать ставки. Эта платформа должна запуститься 6 апреля 2018 года. Если UKG удасться запуститься вовремя, то очевидно, что цена на токен значительно возрастет. Это также может дать значительный импульс для долгосрочного роста.

EOS - релиз Dawn 3.0

EOS - аналог Ethereum (ETH), но превосходит ETH по одному из основных параметров, а именно - масштабируемости. ETH при всех своих недостатках имеет достаточно высокую степень проникновения на рынок. Подавляющее большинство ICO за последний год были основаны на платформе ERC-20. Это привело к многочисленным проблемам масштабирования для ETH, когда сеть просто отказывалась работать или цены за транзакцию достигали космических высот.

Проект Dawn - это основа сети EOS. Dawn 3.0 - это альфа версия, которая должна скоро появится на GitHub.

EOS подошел очень близко к своей реализации. Как только проект запустится в полную силу, на рынке ICO появится еще одна сильная платформа. Многие крипто-энтузиасты считают, что EOS является единственной платформой, способной обрабатывать полномасштабные коммерческие децентрализованные приложения.

BRD - BREAD (Обновление для IOS и ANDROID)

Токен BRD продавался во время ICO, целью которого был сбор денег для создания криптовалютного коельшка Bread App для iOS и Android. В настоящее время Bread App поддерживает работу только с биткоином, но с 7 апреля 2018 года должна появится поддержка ETH, ERC-20 и Bitcoin Cash (BCC). В настоящее время токен BRD не имеет никакой ценности и не может быть никак использован, даже родное приложение его не поддерживает.

Однако после 7-го числа ситуация может радикально измениться. Дело в том, что авторы проекта планируют ввести специальный функционал, доступный только холдерам BRD. Например, если у пользователя кошелька на депозите содержится 10.000 BRD, то комиссия за покупку BTC составит всего 1% вместо стандартных 4%. Чем больше BRD у вас есть, тем больше преимуществ вы получаете.

PKB - делистинг с Bittrex

Bittrex объявила о том, что токен PKB будет удален с биржи 6 апреля 2018 года. Команда PKB не смогла предоставить всю документацию, запрошенную Bittrex в 7-дневный срок. PKB это не первая криптовалюта, которая будет убрана с этой биржи. Более того, часто после делистинга цена на криптовалюту восстанавливается, как это произошло, например, с MTL.

PKB имеет достаточно сильную команду, но рыночная капитализация в размере 500.000 долларов - это слабое место проекта. Естественно никто не может гарантировать, что цена после делистинга отскочит, поэтому это достаточно рисковая инвестиция, но шансы тем не менее есть.