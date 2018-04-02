Советы от трейдера: когда покупать Bitcoin 2.04.2018, 13:59

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Курс криптовалюты приближается к самому выгодному значению.

Первая криптовалюта пробила уровень в $7 000, известный трейдер Дмитрий Лавров считает, что BTC продолжит дорожать в ближайшее время

Криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex преодолела отметку в $7 000, сейчас монета торгуется на уровне $7 050. Днем 1 апреля стоимость BTC опустилась до $6 500, после чего она начала расти. Эксперт аналитического портала TradingView Дмитрий Лавров считает, что криптовалюта продолжит дорожать, она может достигнуть уровня в $7 500 за короткий промежуток времени, пишет РБК.

По мнению специалиста, сейчас выгодный момент для покупки с целью получения долгосрочной прибыли, стоимость BTC вряд ли опустится ниже отметки в $6 500. Однако Дмитрий Лавров добавил, что не стоит забывать о нестабильной ситуации на рынке. В том случае, если цена биткоина начнет снижаться, она может опуститься до отметки в $6 000.

Эксперт считает, можно будет говорить о том, что рынок восстанавливается только после того, как стоимость первой криптовалюты пробьет важные отметки в $9 000 и $12 000. Затем она может достигнуть уровня в $17 000.

С другой стороны, специалист отметил, что в том случае, если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, интерес крупных инвесторов к цифровым деньгам упадет, и рынок может опуститься до значений 2016 г., когда цена BTC составляла порядка $700.