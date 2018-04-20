Поколение дыроколов 6 Ирина Халип

20.04.2018, 9:14

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Ирина Халип

Ну и какой Ильф, даже в компании с Петровым, мог все это придумать?

Какое все-таки интересное время наступило! Не нужно билетов ни в кино, ни на самолет – включай компьютер и хохочи, наблюдая, как суровые нерасторопные граждане в наглухо застегнутых габардиновых пиджаках бегают с каменными топорами, пытаясь разрубить ими всемирную паутину. И никак не могут. Потому что привыкли убирать паутину газеткой или тряпкой, а тут – непонятно, с какой стороны к этой паутине подступиться, - ее же не видно, как и тех, кто ее плетет.

И получается политическая сатира, авторы которой – они сами, эти граждане в пиджаках. Острым перьям можно отдохнуть, режим сам рисует, пишет и ставит остросатирический памфлет. Он одновременно объявляет Беларусь государством с цифровой экономикой, принимает декрет №8 о блокчейнах и смарт-контрактах, легализует криптовалюту и освобождает ее от любых налогов – и тут же блокирует сайт Хартии, а через месяц-другой и вовсе обязывает все сайты проходить регистрацию, а авторов статей и даже комментариев – идентификацию. Как они собираются это делать – только им самим и известно. А вернее всего, неизвестно – ну разве что с помощью топора. Освоившие бронзу и железо уже не попытаются отправить людей в очередь на регистрацию комментариев на каком бы то ни было сайте. А в каменном веке – да, такое возможно. Иди зарегистрируй наскальный рисунок, а то не аккредитуют.

Поймите нас правильно, говорят высокопоставленные белорусские кроманьонцы устами министра информации Карлюкевича, мы бы, может, и не стали бы, но делаем это в рамках гармонизации нашего законодательства с российским. Вот теперь понятна их спешка – там ведь тоже такая гармония разыгралась, что оторваться невозможно. Роскомнадзор в безуспешной борьбе с Телеграмом заблокировал сам себя, зато разблокировал всевозможные террористические сайты и порнокомиксы. Тем временем, пока белорусский министр гармонизировал байнет с порнокомиксами, российский премьер Медведев приветствовал участников интернет-форума и восхищался создателями новых технологий. Ну и какой Ильф, даже в компании с Петровым, мог все это придумать?..

Мир таков, что топором Интернет уже никак не вырубишь. Силенок не хватит, будь ты хоть трижды штангист и супертяж. Интернет – всемирная территория свободы, и бороться с ней бесполезно. То, что происходит сейчас и в России, и в Беларуси без всякой министерской «гармонизации», - это просто борьба поколений. Нового, свежего, знающего цену свободе, и старого, пыльного, покрытого плесенью. Причем граница между поколениями – уже не дата рождения, а отношение к свободе слова и сопротивление всякой попытке эту свободу регулировать.

Возраст больше не определяет поколенческую принадлежность. К примеру, моя восьмидесятилетняя мама, которая в первые же часы после блокировки Хартии азартно освоила VPN и Tor, - это современное поколение. А парни, родившиеся в девяностые, окончившие юридические факультеты и возбуждающие уголовные дела против блогеров, - унылые старпёры. Дерзкий девяностолетний Александр Каризно, которого задерживала толпа омоновцев 25 марта на площади Якуба Коласа, - это молодое поколение. А сами омоновцы с позавчерашними дубинками – поколение отживающее, уходящее за ненадобностью. Нина Богинская молода и прекрасна, а все эти милиционеры, судьи, судебные исполнители, что отбирали у нее дачу, - нафталиновое старьё.

Вся эта нафталиновая прослойка никак не может понять, что свободу слова не уничтожить. У них в арсенале до сих пор – дыроколы, которыми они протыкают страницы уголовных дел, стопки бумаги, которую они изводят со скоростью жуков-точильщиков, скоросшиватели и занимающие четверть стола калькуляторы. Их пиджаки были скроены в тридцатые годы и не претерпели с тех пор никаких изменений. Их методы – тоже. Они до сих пор мыслят в парадигме видеомагнитофона «Электроника» и набора кассет к нему. И эти люди с помощью дырокола и топора собираются бороться с Интернетом? Какая потрясающая наивность…

Ирина Халип, специально для Charter97.org