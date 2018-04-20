В Японии нашли самой большой за всю историю клад
- 20.04.2018, 10:38
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260 тысяч монет пролежали в земле несколько столетий.
Как сообщили сразу несколько японских интернет-СМИ во время строительства автотрассы в районе древнего города Хасуда (остров Хонсю) в Японии в декабре 2017 года, в огромном сосуде объемом около 300 литров, который был выполнен из глины, были найдены 260 000 медных монет, пишет oncoins.net.
Но официально о находке сообщили только на днях.
Это самый большой клад, который когда-либо находили на территории страны Восходящего солнца.
Японские ученые, которые успели исследовать клад – сообщили свои предположения о том, что он был спрятан в XV-XVI столетиях.
Основная масса монет, которые спрятали под землей были изготовлены с периода правления Камакура (XII-XIV в.в.) до периода правления Муромати (XIV-XVI в.в.).
Однако, в кладе встречаются и более старые монеты, самая возрастная из них была отчеканена в начале VII столетии.
Отметим, что за века и кувшин и монеты отменно сохранились.
Что касается стоимости найденного – то пока она оценивается очень скромно в 25 000 долларов США.
Возможно, после детального исследования клада – его стоимость существенно увеличится.
Пока же ученые-археологи говорят о том, что в кладе находились только ходовые монеты, которые не имеют особой исторической и нумизматической стоимости.