Куда еще можно успеть уехать и улететь на майские праздники из Минска? 20.04.2018, 11:25

Несколько вариантов интересно провести первые майские дни.

Tio.by сделал актуальную подборку – куда еще можно успеть уехать и улететь в конце апреля – начале мая.

МОРЕ

Туры на майские в Турцию

В двадцатых числах апреля стартуют первые чартеры на одно из самых популярных направлений – в Турцию. Температура воздуха в Анталье уже около 27 градусов, вода прогревается до 20-21 градусов выше нуля, что, конечно, трудно назвать парным молоком, но для оздоровительных заплывов – самый оптимальный вариант. К тому же не будем забывать о многочисленных шикарных бассейнах, которые украшают территорию роскошных анталийских отелей и в которые так приятно окунуться на жарком турецком солнышке.

Первый чартер из Минска в Анталью стартует у «АэроБелСервиса» сегодня, 20 апреля, и, по словам представителей туроператора, кресла на первых бортах давно раскуплены, осталось только немного мест на 4 и 8 мая. Сразу скажем, что майские цены вас приятно удивят. Усредненная цена на двоих за недельный отдых в трех- четырехзвездочном отеле – около 750 долларов на двоих. Например, 7 ночей в Castle Park в Кемере при покупке в «АэроБелСервисе» обойдутся вам в 735 долларов (учтем, что речь идет о «все включено», это значит, никаких дополнительных трат от вас не потребуется). Не менее приятные цены и на отдых в турецких «пятерках» -- к примеру, провести недельку в пятизвездочном Hedef Resort & SPA в Аланье можно за 800 долларов на двоих. Летом, понятное дело, таких цен не будет. Особенно, учитывая, что Турция в этом сезоне достаточно ощутимо подорожала.

Как отмечают специалисты компании TEZ TOUR, варианты вылетов в начале мая еще возможны, однако, ждать снижения цены не стоит – мест на самолете осталось совсем немного и позаботиться об отдыхе лучше прямо сейчас. Что же нам рекомендует TEZ TOUR?

Анталия, вылет 2 мая на 7 ночей:

- Sun Fire Beach Hotel 4*, все включено – 836$ (все цены здесь и ниже приводим за двухместный номер и с учетом оплаты в белорусских рублях по курсу туроператора – ред). Этот небольшой отель с компактной территорией в Аланье идеально подойдет для спокойного отдыха для всех категорий туристов

- Astoria Kemer 4*, все включено – 871$. Отель расположен прямо в центре города Кемер, имеет собственный пляж. Если вы молоды или любите активный отдых – вам сюда

- Club Hotel Caretta Beach 4*, все включено -- 934$. Один из самых популярных отелей Аланьи – с хорошей анимацией, большой территорией. Оператор рекомендует этот отель для отдыха с детьми

- Sural Resort 5*, все включено – 1011$. Особенность этого отеля – широкий пляж и пологий вход в море, соответственно, отель подходит для семейного отдыха с детками

- Amara Prestige 5*, ультра все включено – 1 228$. У отеля большая территория и очень качественный сервис. Отдых в отеле понравится любой категории туристов

- Crystal Waterworld Resort& Spa 5*, ультра все включено – 1 403$. Важно, что на территории отеля находится большой аквапарк, соответственно, отель идеально подходит для отдыха с детьми.

Туры на майские на Кипр

Как видим, несмотря на дефицит мест на анталийских рейсах, кое-что операторы еще вполне в состоянии предложить. Но если вдруг вам не повезет, и последние места на чартерах в Турцию будут раскуплены до того, как вы примете решение, рекомендуем вам еще одно средиземноморское побережье, отдых на котором также покажется вам райским (особенно – в мае!). Речь идет о Кипре, на котором в конце апреля, начале мая еще теплее, чем в Анталье. Цены на кипрские туры из Минска на регулярном рейсе «Белавиа» в Ларнаку, конечно, будут повыше, учитывая еврозону и гораздо скромнее представленную систему «все включено». Но прелестей отдыха в Ларнаке, Лимассоле или Айа-Напе в мае ничуть не меньше, чем в Анталье.

TEZ TOUR предлагает туры на Кипр с вылетом 5 мая на 3 ночи.

Рекомендуемые отели:

- Napa Plaza 4*+, завтраки - 896 € на двоих. Отель расположен в центре Айя-Напы, работает по концепции «только для взрослых», подходит для молодежных компаний, а также активных людей любого возраста

- Crown Resort Elamaris 3*, завтраки - 794 € на двоих. Этот небольшой апарт-отель находится в пешей доступности от магазинов, баров и ресторанов. Хороший эконом-вариант, подходит всем категориям туристов.

Туры на майские в Египет

Ну, и не забудем, что из Минска круглый год легко добраться в Египет. Собственные авиапрограммы из Беларуси имеют туроператоры TEZ TOUR, «Скай Флай Трэвел», «АэроБелСервис», Coral Travel, «Анекс Тур» и «Джойн Ап». Провести несколько майских дней на Красном море – согласитесь, неплохая альтернатива дачному «отдыху» на грядках. К сожалению, на сегодняшний день, у операторов остались только достаточно недешевые варианты майских туров, но очень качественные.

Туры на майские в Грецию

Благодаря компании «Музенидис Трэвел» прекрасная Греция доступна белорусам с вылетом из Беларуси с 6 мая. Именно в этот день из Минска отправится первый чартер в Салоники. Как рассказала нашему порталу Майя Ньорба – директор туроператора «Музенидис Трэвел», «На майские заезды компания подготовила настоящий ценопад отличных предложений по Греции, особые промо-цены действуют на отели Bomo Hotels.

Hеделя в уютном, обновленном к сезону 2018 отеле прямо у моря Bomo Olympus Grand Resort 4*+ с питанием «ультра все включено» (!) и прямым вылетом из Минска обойдется в 897 евро на двоих!

Надо ли говорить, что май в Греции – это красивейшее время, когда цветут яркие маки и распускается миндаль, когда трава особого сочно-зеленого цвета, когда делаешь вдох, а вдыхаешь аромат моря, цветов и хвои, когда прекрасные песчаные пляжи и самые интересные достопримечательности только в вашем распоряжении! А для путешественников элегантного возраста 55+ мы также подготовили специальные предложения, ведь май для них – это, пожалуй, самый оптимальный для отдыха период. Помимо дополнительной скидки в туре – например, неделя отдыхе в отеле в Bomo Olympic Kosmas 3*, все включено, обойдется для таких туристов в 753 евро на двоих – для них действует скидка 50% на самые популярные экскурсии. Традиционные майские скидки действуют на паломнические и экскурсионные туры.

Итак, в какие отели и почем мы можем отправиться с компанией «Музенидис Трэвел»?

Вылет из Минска 06.05, 8 дней / 7 ночей, стоимость на двоих:

- Villa Morfeas Studios (Олимпийская Ривьера), без питания - 590 евро

- Bomo Olympic Kosmas 3* (Халкидики), завтрак, ужин-738 евро

- Athos Palace Hotel 4* (Халкидики), завтрак, ужин - 853 евро

- Bomo Olympus Grand Resort 4*+ (Олимпийская Ривьера), ультра всё включено - 897 евро

- Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel 5* (Халкидики), завтрак, ужин - 1043 евро

- Potidea Palace 4*+ (Халкидики), ультра все включено - 1265 евро

- Porto Carras Sithonia Hotel 5* (Халкидики), все включено - 1310 евро

- Античная Греция (экскурсии +отдых на море) – от 1184 евро

Паломнический тур «К святому Николаю Новому, Вуненскому чудотворцу!» –1770 евро

Туры на майские в Черногорию

Насколько мы поняли, чуть поспокойнее ситуация с нехваткой мест на первом чартерном рейсе из Минска в Черногорию. Тут, ясное дело, главную роль играет климатический фактор – все же Адриатика прогревается позже Средиземного моря. Но побывать на Будванской ривьере в мае – это само по себе наслаждение (даже без приема морских ванн!). Температура воздуха – чуть больше 20-ти градусов, на побережье – тихо, спокойно, отдыхающих еще немного, что очень важно – ведь, что греха таить, в пик сезона в той же Будве – не протолкнуться. К тому же май – идеальное время для экскурсий. А Черногория, как известно, рай для любознательных путешественников – тут вам и единственные в Южной Европе фьорды, и старинные Котор, Цетине, и монастыри в скалах, и еще много-много интересного!

Мы обнаружили у консолидатора чартерного рейса, одного из ведущих операторов по Черногории, компании «Аэротрэвел» несколько интересных спецпредложений на первый вылет. Особенностью этих SPO является высококлассное размещение в самых хороших отелях и вилах. Цены на фоне турецких, может быть, и не кажутся крошечными, но нужно учитывать, что это еврозона, к тому же, отдых на небольшом побережье Черногории можно отнести к категории эксклюзивного.

Спецпредложения по Черногории 28 апреля – 6 мая:

Отель «MONTENEGRO BEACH RESORT», 4* (Бечичи), DBL /ALL – 1250 евро (2 adults), DBL/ALL – 1615 евро (2 adults +1 chld)

Отель «SPLENDID CONFERENCE&SPA BEACH RESORT», 5* (Бечичи), Superior DBL Room/MV/BB – 1610 евро (2 adults), Superior DBL Room/MV/BB – 2010 евро (2 adults +1 chld)

Апартаменты «EDEN», 3* (Будва), DBL, APP 02+1 (RO), 2 pax – 685 евро, 3 pax – 1030 евро

Туры на майские в страны Балтии

Балтийское море – конечно, не Средиземное (и даже не Адриатическое!), в мае купаться не будешь. Но мы ценим отдых в Прибалтике, безусловно, не за климат, а в первую очередь – за атмосферу и близость. Ну, и, конечно, – за сервис, который пока редко можем получить на Родине.

Один из самых интересных вариантов отдыха в Прибалтике на майские праздники – тур в Юрмалу. Чем еще удобен этот путь – тем, что, если вы отправитесь в Юрмалу на собственном авто, то в пункте пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе вам не придется так долго стоять в очереди, как в том же «Каменном Логу» на белорусско-литовском погранпереходе.

Самые приемлемые варианты размещения в Юрмале – любимые белорусами отели «Юрмала Спа», «Балтик Бич» и «Лиелупе». Выйдет достаточно средний по ценнику отдых на балтийском побережье и, что важно, вы будете жить рядом с Ригой, куда приятно приезжать по вечерам, чтобы прогуляться по старинным улочкам и посидеть в знаменитых рижских ресторанах. В самой Юрмале можно не только гулять и дышать свежим балтийским воздухом, но и принимать различные spa-процедуры, на которых специализируются все вышеуказанные отели.

Цены на размещение следующие:

Отель «Юрмала Спа» – от 75 евро за ночь на двоих (90 евро – номер «супериор»)

Отель «Лиелупе» – от 80 евро за ночь за стандартный номер.

В «Балтик Бич» на сегодняшний день остались только номера категории «делюкс» -- 196 евро на двоих за ночь!

По словам специалистов туроператора «Латинсервис», самым модным трендом последних сезонов является отдых в Лиепае – городе, о котором раньше вообще ничего не было известно. Теперь, благодаря стараниям муниципальных властей (в городе проводится неимоверное количество различных фестивалей и праздников), именно Лиепая выходит на первые позиции, в каком-то смысле даже затмевая Юрмалу. Свободные места в отелях Лиепае на майские праздники еще можно найти, но с трудом и только под запрос.

Ну, и самый, пожалуй, близкий нам вариант майского вояжа в страны Балтии– это хорошо знакомый всем белорусам Друскининкай.

Стоимость двухместного номера в популярном отеле «Гранд Спа Летува» в первые майские дни – 59 евро. В стоимость входит пользование spa-центром отеля.

КРУИЗЫ НА МАЙСКИЕ

Если вы любите в одном туре побывать сразу в нескольких странах, вам – в круиз. Короткое скандинавское морское путешествие – то, что надо в начале мая! В формате такого путешествия можно за несколько объехать чуть ли не всю Скандинавию, почувствовать чудесную атмосферу этого региона, которая так отличается от Южной Европы. Приятные предложения на майские находим у одного из профильных операторов по этому направлению – компании «Латинсервис».

28 апреля оператор предлагает отправиться в круиз по маршруту Рига – Стокгольм – Вильнюс. Место в четырехместной каюте обойдется вам в 99 евро + 45 руб.

5 мая есть возможность совершить круиз по более продолжительному маршруту: Рига – Стокгольм – Турку – Хельсинки – Таллинн. Стоимость такого путешествия несколько выше – 160 евро + 45 руб.

ЭКСКУРСИИ ПО БЕЛАРУСИ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Закончить наш обзор мы хотели бы замечательными экскурсионными предложениями, которыми вы можете воспользоваться, если лететь далеко, за границу, на моря, у вас нет времени или желания. Начало мая в Беларуси – это достаточно теплые, погожие деньки, набухшие почки на деревьях, первые листочки, по-новому дышащая земля, замечательные весенние пейзажи и, конечно, прекрасные достопримечательности, напоминающие белорусам и гостям страны о нашей великой (и местами – увы, потерянной!) истории.

Галина Потаева, руководитель компании «Виаполь», рекомендует обратить особое внимание на экскурсию «Дорогой замков». Она пройдет 28 апреля, по маршруту Новогрудок – Лида. Стоимость тура – 65 руб. с обедом. В эту экскурсию входит посещение таковых знаковых и интересных мест, как музей Адама Мицкевича и галерея Кастуся Качана. Ну, и, конечно, вам предстоит знакомство с прекрасными замками в Новогрудке и Лиде, старинными костелами, церквями и парками. Обратите внимание: в Лиде экскурсанты участвуют в анимационной программе, небольшом квесте под названием «Тайна Темного Рыцаря» по мо­ти­вам Средне­ве­ко­вья — вре­ме­ни приключений и ры­цар­ских подвигов.

Еще один вариант майского путешествия по Беларуси от компании «Виаполь» – экскурсия «Мир белорусских местечек», которая состоится 2 мая. Стоимость тура – 60 руб. с обедом, маршрут – Будслав – Глубое – Мосар. Жемчужина Будслава – это, без сомнения, ко­стел Воз­не­се­ния Наи­свя­тей­шей Де­вы Ма­рии (XVII-XVIII вв.) с чу­до­твор­ной ико­ной Де­вы Ма­рии, к ко­то­рой еже­год­но сте­ка­ют­ся де­сят­ки ты­сяч па­лом­ни­ков. В Глубоком, расположенном на берегу пяти озер (!), такое количество достопримечательностей – старинных и созданных не так давно – что тут можно с легкостью провести целый день, осматривая костелы и церкви, памятники, аллеи и музеи. А в завершение маршрута – великолепный Мосар с его монументальным костелом Святой Анны и всеми теми рукотворными чудесами, которые успел создать на этой земле священник и патриот, ксендз Юзаф Булька.

Самый простой вариант «не сидеть дома на майские праздники» (и самый дешевый!) – пойти на экскурсию по Минску. Здесь как раз стоит поторопиться с заказом места на маршруте. Например, на 29 апреля у «Виаполя» осталось всего 5 мест на экскурсию «Обзорная по Минску». Стоимость тура – 35 руб, маршрут – пр-т Независимости – Верхний город – пр-т Победителей – Троицкое предместье – Ратуша. Фишка тура: во вре­мя экс­кур­сии в Городскую Ратушу вас ожи­да­ет музыкально-театрализованное представление «Мо­нюш­ко встре­ча­ет го­стей» – вы узна­е­те о стра­ни­цах жиз­ни до­ре­во­лю­ци­он­но­го Мин­ска, ра­бо­те го­род­ско­го ма­ги­стра­та, тра­ди­ци­ях Маг­де­бург­ско­го пра­ва и услы­ши­те по­пу­ляр­ные ком­по­зи­ции бе­ло­рус­ской и ми­ро­вой клас­си­ки в ис­пол­не­нии струн­но­го ду­э­та.