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Иранскую студентку, задержанную в Беларуси за комментарий, депортировали в Армению

  • 8.06.2026, 11:17
Иранскую студентку, задержанную в Беларуси за комментарий, депортировали в Армению
Хатере Хадади

Она училась на стоматолога.

Иранскую студентку Хатере Хадади, задержанную в Беларуси за комментарий об Иране, депортировали в Армению, передает «Еврорадио».

Кроме того, ей на 30 лет запретили въезжать в Беларусь (до 2056 года).

В Беларуси девушка училась на стоматолога. Силовики задержали ее из-за негативного комментария об Иране в телеграм-канале. Ее арестовали на 14 суток, а потом депортировали.

По словам девушки, в ИВС к ней приезжали сотрудники госСМИ — снимали о ней сюжет. Однако его пока не показывали на лукашенковском телевидении.

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