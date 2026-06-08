Иранскую студентку, задержанную в Беларуси за комментарий, депортировали в Армению
- 8.06.2026, 11:17
Она училась на стоматолога.
Иранскую студентку Хатере Хадади, задержанную в Беларуси за комментарий об Иране, депортировали в Армению, передает «Еврорадио».
Кроме того, ей на 30 лет запретили въезжать в Беларусь (до 2056 года).
В Беларуси девушка училась на стоматолога. Силовики задержали ее из-за негативного комментария об Иране в телеграм-канале. Ее арестовали на 14 суток, а потом депортировали.
По словам девушки, в ИВС к ней приезжали сотрудники госСМИ — снимали о ней сюжет. Однако его пока не показывали на лукашенковском телевидении.