Генштаб ВСУ заявил о поражение двух российских нефтебаз в Крыму
- 8.06.2026, 11:16
На полуострове становится горячо.
Силы обороны Украины ночью 7 июня поразили две нефтебазы на временно оккупированной территории Крыма, возник пожар, сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 8 июня.
Украинские военные нанесли удар по нефтебазе Семиколодезянская в районе населенного пункта Ленино (с 2023 года — Еди-Кую). Это один из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крыма. Нефтебаза используется россиянами для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской армии, указывает Генштаб.
Также Силы обороны поразили Феодосийскую нефтебазу, являющуюся крупнейшим нефтеперевалочным комплексом полуострова мощностью до 12 млн тонн нефтепродуктов в год.
Генштаб ВСУ также сообщил об атаках по пункту управления ФСБ РФ в районе Волоконовки Белгородской области и поражении склада боеприпасов в районе Свободного в Донецкой области.
В районе оккупированных Счастья Луганской области и Благодатного в Донецкой — поражено сосредоточение личного состава оккупантов, говорится в сообщении.