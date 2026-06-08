закрыть
8 июня 2026, понедельник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ заявил о поражение двух российских нефтебаз в Крыму

  • 8.06.2026, 11:16
Генштаб ВСУ заявил о поражение двух российских нефтебаз в Крыму

На полуострове становится горячо.

Силы обороны Украины ночью 7 июня поразили две нефтебазы на временно оккупированной территории Крыма, возник пожар, сообщает Генштаб ВСУ в понедельник, 8 июня.

Украинские военные нанесли удар по нефтебазе Семиколодезянская в районе населенного пункта Ленино (с 2023 года — Еди-Кую). Это один из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крыма. Нефтебаза используется россиянами для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской армии, указывает Генштаб.

Также Силы обороны поразили Феодосийскую нефтебазу, являющуюся крупнейшим нефтеперевалочным комплексом полуострова мощностью до 12 млн тонн нефтепродуктов в год.

Генштаб ВСУ также сообщил об атаках по пункту управления ФСБ РФ в районе Волоконовки Белгородской области и поражении склада боеприпасов в районе Свободного в Донецкой области.

В районе оккупированных Счастья Луганской области и Благодатного в Донецкой — поражено сосредоточение личного состава оккупантов, говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина