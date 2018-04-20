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Фотофакт: В Минске заблокировали Министерство информации

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  • 20.04.2018, 17:46
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Министерство заблокировано за нарушение Конституции.

Чиновники долго не могли попасть на рабочие места после обеденного перерыва - на дверях висела цепь с замками. Рядом - плакат «Заблокировано за нарушение Конституции».

Фотографии разместил на своей странице в «Фейсбуке» Кирилл Василевский.

Акция прошла в поддержку интернета и заблокированного в Беларуси сайта Сharter97.org.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».


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