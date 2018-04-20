Виктор Шендерович: В противостоянии с Западом РФ не сможет победить 2 20.04.2018, 21:29

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Единственное, чем Россия может шантажировать мир, – разве что коллективным самоубийством.

Соотношение военных сил России и стран Запада – не в пользу РФ. Такое мнение российский писатель и публицист Виктор Шендерович выразил в интервью "Цензор.НЕТ", отвечая на вопрос о "размере смирительной рубашки" для режима президента РФ Владимира Путина.

"Единственное, чем Россия может шантажировать мир, – это разве что коллективным самоубийством. Потому что соотношение военных сил было выяснено в истории с ЧВК (частной военной компанией. – Прим.) "Вагнер" месяц назад. Когда Америка решила сыграть с нами в нашу игру под названием "ихтамнет", – сказал он.

По словам писателя, Россия сама "приготовила себе эти грабли".

"Соотношение сил, конечно, не в нашу пользу. Мы можем устроить ад, но мы не можем победить. И тут снова возникает этот главный вопрос: симулирует Путин или действительно сошел с ума? И до какой степени это коллективное сумасшествие? Потому что генерал Шаманов (глава комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов. – Прим.) уже говорит, что не исключает ядерной войны", – отметил Шендерович.