В Мексике оперативно нашли похищенный кубок Лиги Европы 21.04.2018, 9:06

Кубок Лиги Европы был украден в мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама.

Тем не менее, правоохранительные органы оперативно сумели найти трофей.

Сообщается, что кубок был похищен из автомобиля после мероприятия в городе, пишет Прессбол.

УЕФА утверждает, что оригинал Кубка находится у них на вечном хранении, а клубам, одержавшим победу в ЛЕ, вручается реплика, однако по предварительным данным, в Мексике был похищен именно оригинальный трофей.

Финал Лиги Европы-2017\18 состоится в Лионе 16 мая.