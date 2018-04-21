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В Мексике оперативно нашли похищенный кубок Лиги Европы

  • 21.04.2018, 9:06

Кубок Лиги Европы был украден в мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама.

Тем не менее, правоохранительные органы оперативно сумели найти трофей.

Сообщается, что кубок был похищен из автомобиля после мероприятия в городе, пишет Прессбол.

УЕФА утверждает, что оригинал Кубка находится у них на вечном хранении, а клубам, одержавшим победу в ЛЕ, вручается реплика, однако по предварительным данным, в Мексике был похищен именно оригинальный трофей.

Финал Лиги Европы-2017\18 состоится в Лионе 16 мая.


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