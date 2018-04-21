Ольга Чайчиц: Мы меняем ситуацию 3 21.04.2018, 9:10

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Власти продолжают массово штрафовать журналистов «Белсата».

Корреспонденку «Белсата» Ольгу Чайчиц и оператора Андрея Козела в очередной раз наказали штрафом за работу без аккредитации (40 базовых величин каждого). С начала 2018 года состоялось уже около 30 судебных процессов над белсатовцами.

«Судов стало настолько много, что на них перестали обращать внимание коллеги. Действительно – сколько можно писать о том, что белсатовцев осудили. На сегодняшний процесс мы не поехали, так как нет смысла. Нас никогда не слушают, решения принимаются в пользу властей», – говорит гость «Горячего комментария» Ольга Чайчиц.

По словам Чайчиц, это делается, потому что журналисты заставляют власти реагировать на проблемы, которые существуют в Беларуси.

«Мы своими сюжетами меняем ситуацию, и это неприемлемо для власти. Поэтому независимая журналистика так сильно сдавливается… Власти бесконечно лепят штрафы просто, чтобы показать, кто здесь главный», – говорит она.