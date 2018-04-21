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Как можно создать кварцевые часы в 21 веке, которые врут на несколько минут в день?

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  • Александр Власкин
  • 21.04.2018, 12:57

Такая вот интересная фишка о национальном производителе.

У меня теперь есть часы «Луч» (ну, наградные, ага :) )

Есть претензия.

Сперва объясню. У меня есть маленький такой бзик: я люблю точное время. И с детства выставляю часы по секундам. Шоб, блин, точно было. Ну, нравится мне такоэ вот. Не надо из-за этого считать меня кем-то там вот слабонерным или психом. Мало ли у кого что...

Когда был подростком - выставлял по часам в программе "Время" на советском ТВ. Кстати, уже в 90-х, в пост-подростковом возрасте, таким образом я обнаружил, что часы перед белорусскими ТВ-новостями постоянно врали - их подгоняли под начало передачи, а не наоборот, как в СССР. Иногда разница была до минуты и больше! Сейчас - по тырнету часы выставляю, понятно.

Так вот, часы "Луч", с...ка, врут до 10 минут в сутки. Кварц! Это как-то необъяснимо. Особенно то, что в один день они опаздывают на 3, а в другой - на 10 минут. Кварц, по моему опыту, врет всегда одинаково. Там же законы, мать ее, физики. Гребаная пластина колышется с постоянной частотой, и к ней просто присобачивается механизьма, которая все замеряет и выдает на гора результат. И потому странно, как возникает такая разница в степени ошибки. Дело явно в том, что присобачено - в механизьме.

Для сравнения: у меня кварцевые Венджеры врали на 3 секунды в год. В год, Карл!!! Механические Ротари с автоподзаводом (с которым вообще сложно достичь стабильности как таковой) - на 5-6 секунд в месяц. Забавная луковица-полухантер с лунным календарем, купленая по случаю, с ручным подзаводом (я ее не ношу, ведь костюм с часовым карманом в жилете я надевал на школьный выпускной в последний раз, но в силу бзика проверял) - на минуту в месяц примерно.

И я задаюсь вопросом: как? Ну, КАК можно создать часы, кварцевые, в 21 веке, которые врут на несколько минут в ДЕНЬ? Да и врут-то непостоянно?

И вы мне будете говорить, что белорусы - не загадочный народ? Да одно умение создать такие часы стоит многого!

Александр Власкин, Фейсбук


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