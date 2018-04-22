«Песчаная буря» под Брестом: Mitsubishi протаранил «Жигули» 22.04.2018, 15:57

Фото: gaibrest

От удара авто опрокинулось на бок.

Под Брестом во время «песчаной бури» Mitsubishi протаранил и опрокинул «жигули», пострадала женщина. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 апреля, около 17.20, на 1-м километре трассы Н425. «По предварительной информации, 55-летний водитель Mitsubishi при выборе скорости движения не учел погодные условия, влияющие на видимость дороги (боковой ветер с песком), и совершил столкновение с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ. От удара последний опрокинулся на бок», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 47-летняя пассажирка «жигулей», ехавшая на заднем сиденье, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в нейрохирургию.

Напомним, на воскресенье, 22 апреля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. «Наблюдающийся ветер порывами 15−20 м/с сохранится до конца дня 22 апреля (воскресенье) по северо-востоку республики», — рассказали в Белгидромете Минприроды.

Непростая ситуация сложилась и в субботу — сильный ветер поднял песок с полей, что привело к авариям на трассе М1. Также из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов в Могилевской, Минской и Витебской областях.