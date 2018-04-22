В РФ ухудшается качество нефти, экспортируемой в Польшу и Германию 4 22.04.2018, 17:17

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Через год нефть может не соответствовать стандартам, предусмотренным соглашениями, подписанными с Польшей.

Эксперты из Восточной Европы и России во время конференции «Нефтегазовые рынки Восточной и Центральной Европы» в Минске обсудили ухудшающиеся параметры российской нефти, экспортируемой в Польшу и Германию. По их мнению, в будущем ситуация будет обостряться, и уже через год сырье может не соответствовать стандартам, предусмотренным соглашениями, подписанными «Роснефтью» и «Татнефтью» с польскими компаниями PKN Orlen и Grupa Lotos. Об этом пишет «Радио Польша» со ссылкой на интернет-издание Energetyka24.

Издание отмечает, что концерны, добывающие углеводороды на территории РФ, находятся на старых и сильно загрязненных месторождениях Западной Сибири, поскольку они не могут позволить себе открывать новые в Восточной Сибири или на арктическом шельфе. Ограничения со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза привели к тому, что российский нефтяной сектор не может получить средства и технологии, а это сказывается на качестве нефти, экспортируемой за пределы РФ, включая Польшу.

«Российский трубопроводный оператор «Транснефть» осознает проблему, с которой сталкивается в течение последних двух лет, и предложил два варианта ее решения. Первый – отделить нефть низкого качества (и попытаться продать ее морским путем на европейских рынках) от высококачественного продукта, который будет отправлен клиентам в Польше и Германии через трубопровод «Пшижань». Второй вариант состоял в том, чтобы смешивать оба типа сырья и максимально поддерживать качество экспорта», - говорится в материале издания.