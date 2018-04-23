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Белорусы едят соли в два раза больше нормы

  • 23.04.2018, 13:53

Избыточное потребление соли — одна из основных проблем нашего питания.

Белорусы потребляют соли в два раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. По данным регионального офиса ВОЗ в Беларуси за 2016−2017 годы, мы едим в день в среднем 10,7 грамма, хотя нужно до 5 граммов, пишет tut.by.

При этом женщины едят по 9 граммов соли в сутки, а мужчины — по 12,4 грамма. К таким выводам пришли специалисты во время исследования STEPS среди белорусов в возрасте 18−69 лет. Данные получены по итогам анализа мочи на содержание натрия.

По словам Елены Богдан, начальника главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, избыточное потребление соли — это основная проблема нашего питания. И это может быть причиной повышенного артериального давления.

— Когда мы говорим, что нужно потреблять 5 граммов соли в сутки, это не значит, что мы с вами должны съесть ложку соли. В эти 5 граммов должна входить соль, которая содержится в основных продуктах питания, — обратила внимание специалист.

Второе, на что важно обращать внимание в плане питания, — это калорийность продуктов. Высококалорийные продукты содержат различного вида жиры и углеводы, а их чрезмерное употребление тоже может негативно сказаться на здоровье.

Оказалось, что около трети белорусов (31,7% опрошенных) всегда или часто добавляют соль в еду перед тем, как ее съесть, а 80,8% — добавляют ее, когда готовят.


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