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Прокуратура Польши: Матеуш Пискорский сотрудничал со спецслужбами РФ и Китая

  • 23.04.2018, 15:07
Матеуш Пискорский
Фото: PAP

Руководитель партии Zmiana использовал свои контакты в Польше и за границей для деятельности в пользу России.

Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры направило в суд обвинительный акт против бывшего депутата от партии «Самооборона», лидера партии Zmiana («Смена») Матеуша Пискорского, сообщает «Радио Польша».

Согласно прокуратуре, бывший политик использовал свои многочисленные контакты в Польше и за границей для деятельности в пользу России. Он обвиняется в разжигании антипольских настроений среди украинцев и антиукраинских – в Польше. Согласно прокуратуре, Матеуш Пискорский сотрудничал с российскими спецслужбами, за что получал финансовое вознаграждение, а до октября 2015 года сотрудничал также со спецслужбами Китая.

Отметим, что за шпионаж Пискорскому грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.


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