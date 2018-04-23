Прокуратура Польши: Матеуш Пискорский сотрудничал со спецслужбами РФ и Китая 23.04.2018, 15:07

Матеуш Пискорский

Фото: PAP

Руководитель партии Zmiana использовал свои контакты в Польше и за границей для деятельности в пользу России.

Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры направило в суд обвинительный акт против бывшего депутата от партии «Самооборона», лидера партии Zmiana («Смена») Матеуша Пискорского, сообщает «Радио Польша».

Согласно прокуратуре, бывший политик использовал свои многочисленные контакты в Польше и за границей для деятельности в пользу России. Он обвиняется в разжигании антипольских настроений среди украинцев и антиукраинских – в Польше. Согласно прокуратуре, Матеуш Пискорский сотрудничал с российскими спецслужбами, за что получал финансовое вознаграждение, а до октября 2015 года сотрудничал также со спецслужбами Китая.

Отметим, что за шпионаж Пискорскому грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.