Что общего у протестов в Ереване и Минске: сильные фото

Что общего у протестов в Ереване и Минске: сильные фото4
- 24.04.2018, 9:11
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Получилось в Армении – получится и в Беларуси.
Просматривая фотографии массовых демонстраций, которые войдут в историю как бархатная революция в Ереване, перед глазами встают кадры с акций в Минске, пишет «Салідарнасць».
Полиция в Ереване действовала теми же методами, что и белорусские силовики во время разгона акций: людей избивали резиновыми дубинками, журналистам угрожали и разбивали технику, на некоторых протестующих нападали организованные группы в масках и без опознавательных знаков.
Юная жительница Еревана Лусине Буртоян сама подошла вплотную к кордону полиции.
— Вы присоединитесь к нам? Почему вы защищаете его [Сержа Саргсяна]. Почему вы не с народом? — всхлипывала девочка.
Эту историю рассказал журналистам автор фото Эймос Чаппл.
Помните медсестру Людмилу, которая встала на колени перед ОМОНом 25 марта 2017 года?
Как рассказала девушка в интервью «Салідарнасці», она стояла на коленях и молилась.
— …Ведаеце, калi хоць адзiн з тых хлопцаў пачуў яе, а яны чулi… Я не шукаю рэвалюцыi, я хачу кампрамiсу без гвалту. I яшчэ без амбiцый, таму мне не сорамна стаяць на каленях.