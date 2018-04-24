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Что общего у протестов в Ереване и Минске: сильные фото

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  • 24.04.2018, 9:11
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Получилось в Армении – получится и в Беларуси.

Просматривая фотографии массовых демонстраций, которые войдут в историю как бархатная революция в Ереване, перед глазами встают кадры с акций в Минске, пишет «Салідарнасць».

Полиция в Ереване действовала теми же методами, что и белорусские силовики во время разгона акций: людей избивали резиновыми дубинками, журналистам угрожали и разбивали технику, на некоторых протестующих нападали организованные группы в масках и без опознавательных знаков.

Ереван, 22 апреля 2018-го
Минск, 25 марта 2017-го, фото Татьяна Власенко
Ереван, 22 апреля 2018-го
Минск, 25 марта 2017-го, фото Петр Шеломовский, birdinflight.com/ru
Ереван, 22 апреля 2018-го
Минск, 25 марта 2017-го, фото Петр Шеломовский, birdinflight.com/ru

Юная жительница Еревана Лусине Буртоян сама подошла вплотную к кордону полиции.

— Вы присоединитесь к нам? Почему вы защищаете его [Сержа Саргсяна]. Почему вы не с народом? — всхлипывала девочка.

Эту историю рассказал журналистам автор фото Эймос Чаппл.

Помните медсестру Людмилу, которая встала на колени перед ОМОНом 25 марта 2017 года?

Как рассказала девушка в интервью «Салідарнасці», она стояла на коленях и молилась.

— …Ведаеце, калi хоць адзiн з тых хлопцаў пачуў яе, а яны чулi… Я не шукаю рэвалюцыi, я хачу кампрамiсу без гвалту. I яшчэ без амбiцый, таму мне не сорамна стаяць на каленях.

Фото Павел Мартинчик

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