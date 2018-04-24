Как народ отправил узурпатора в отставку: рассказы очевидцев 1 24.04.2018, 9:45

Почему у народа Армении получилось.

В Ереване с 13 апреля проходили массовые акции против бывшего президента, ставшего премьер-министром.

Десять дней тысячи людей протестовали, не ходили на работу, учебу и требовали отставки премьер-министра. 23 апреля, Серж Саргсян ушел с поста, а kyky поговорил с очевидцами и выяснил, как проходил протест.

Серж Саргсян был президентом Армении два срока подряд: с 2008 по 2018 год. Поскольку Конституция страны запрещает избираться больше, чем на два срока, во власти была перестановка. В 2015 году в результате референдума Армения перешла от смешанной республики (когда президент и парламент имеют примерно равные полномочия) к парламентской. При этом народ говорит, что во время референдума были фальсификации.

В марте 2018 года парламент Армении выбрал нового президента страны. Им стал Армен Саркисян. Но после реформы, которую Саргсян провел в свой предыдущий срок, президент выполняет в стране только представительские функции, а выбирает его парламент страны с широкими полномочиями. Премьер-министр в результате наделен большей властью, чем даже глава государства. Незадолго до начала протестов партия выдвинула Саргсяна в премьер-министры, несмотря на то, что он совсем не популярен в обществе. В итоге 17 апреля он был избран премьер-министром. Партия, пытаясь объяснить свой выбор, сослалась на Меркель и Рузвельта, которые находились у власти четыре срока.

Фото: REUTERS

Фото RFE/PL

Оппозиция раскритиковала выдвижение Саргсяна, посчитав это попыткой удержать власть. Лидером протестов стал глава парламентской партии «Елк» Никол Пашинян. Он объявил о начале «бархатной революции» в стране и выдвигал требования от имени протестующих об отставке Саргсяна и досрочных парламентских выборах. Президент Армении Армен Саркисян встретился с Пашиняном 21 апреля, а на следующий день с лидером протестующих встретился Саргсян. Оппозиция перекрыла центральные улицы Еревана и даже заблокировала несколько станций метро, ненадолго остановив их работу.

В первые дни в протестах участвовало от 10 до 30 тысяч. Фактически разгона не было – были попытки силовых разгонов, но сказать, что они были мощными, нельзя. В последние пару дней силовики устраивали побои как акты запугивания. Но к 22 апреля число протестующих превысило 160 тысяч человек. Любая, даже самая мелкая эскалация со стороны властей заставляла людей еще активнее участвовать в акциях. Народ было уже не остановить.

Фото: getty images

Фото Вахрана Багдасаряна, Reuters

23 апреля, к участникам акций против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна в Ереване присоединились военнослужащие и ветераны, участвовавшие в Апрельской войне в Нагорном Карабахе. Они встали во главе колонны демонстрантов, чтобы защитить их в возможных столкновениях с полицией. В итоге Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Наши герои с гордостью рассказывают о протестах, подчеркивают, что со стороны граждан не было ни насилия, ни провокаций, а интернет и мобильная связь за время протестов обрушилась, будто на дворе Новый год. С улыбкой они добавляют: «Желаем и вам, беларусам, такого же».

Психолог <Хайк Хачикян живет в Ереване: «Первые дни армяне не были настроены идти до конца, но непреклонность и лицемерие властей спровоцировали народ»

«Настроение с самого начала протестов было бодрым. Несмотря на массовость акций, агрессией тут и не пахло. Народ принципиально не шел на эскалацию. Основные лозунги на протестах были «Сделай шаг и отвергни Сержа», последние три дня появилось также «Просигналь, если отвергаешь Сержа» – вариация для автомобилистов.

Среди рабочих многие подключились к протестам или присоединялись, когда были свободны. Что насчет полиции – первые дни, когда еще движение не было массовым, их поведение оставляло противоречивое впечатление: вроде митинг мирный, но несанкционированный, вроде надо сдерживать митингующих, (ибо перекрывают дороги, стратегические объекты, метро), но и без эскалаций. Полиция просто не знала, что делать. Масса протестующих с первого же дня была довольно разношерстной, разве что там не было силовиков и правительственных работников. Быстро подключились студенты и школьники. Возраст и пол вообще не имел значение.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

На улицах техники было не так много, основная техника была сконцентрирована у резиденции президента и у здании парламента (они находятся на одной улице, недалеко друг от друга). Также этот отрезок улицы несколько раз перекрывался кордоном и колючей проволокой с двух сторон. Были насильственные действия со стороны силовиков, несколько раз даже применили шумовые гранаты. Пару раз силовики жестко вели себя и в других районах Армении. А в последние пару дней были избиения, в том числе гражданские в масках разбивали малые группы протестующих в отдаленных районах Еревана. Первые дни армяне не были настроены идти до конца, но непреклонность и лицемерие правящих кругов только сильнее спровоцировали народ.

Я лично был настроен скептически – мне не верилось, что власть так легко сдастся. Еще свежа память десятилетней давности: тогда передача власти не обошлась без крови невинных. Да и сейчас есть доля скептицизма – ведь надо менять всю систему и огромное количество кадров должно уйти. Сделают ли? Пока рано судить.

Сплоченность на очень высоком уровне: все старались не отдавать «своих» в руки силовиков, при этом старались не нарушать мирность протеста. Когда узнал об отставке премьер-министра, почувствовал облегчение – кровь уже вряд ли прольется».

Нуне Хачатрян из Еревана по поводу отставки Саргсяна: «С одной стороны радостно, но все было задумано заранее»

«После встречи лидера оппозиции Николы Пашиняна с Сержем начали бить протестующих. Но никто уже не боялся, и людей становилось все больше – на площади Республики буквально не было места. Многие магазины закрылись, но, как я понимаю, не от страха, а потому что пошли митинговать. Еще вчера поздно вечером, часов в 11, все как один, в знак протеста минут 15 били кастрюлями из окон. Есть и уникальные протестанты, которые заменяли друг друга на работе и по очереди шли митинговать. Везде разбросаны черно-белые плакаты со слоганами и фото чебурашки – так мы называем Сержа, потому что он на него похож. Все аплодируют протестантам, сигналят из машин - им в ответ хлопают».

Фото: Reuters

Фото: getty images

После новости о том, что Серж Саргсян покинул пост премьер-министра, Нуне написала нам: «С одной стороны, радостно, но все же становится грустно, когда понимаешь, что все было заранее задумано. Народу дают повод подумать, что он все решил, а на самом деле все было уже решено задолго до этого момента». Но объяснить не успела – ушла праздновать.

Соавтор проекта Armenian Global Community Георгий Кеворков живет в Беларуси. KYKY он рассказал, как происходящее в Ереване переживает местная диаспора

«Люди имеют право на мирный протест. С каждым днем протестующих становилось все больше и больше – они хотят жить лучше и имеют на это полное право. Если за десять лет правления Сержа Саргсяна нет прогресса, то и очередной срок этот человек не должен занимать. Тем более, он публично говорил, что больше не будет занимать должность президента и премьер-министра. Очень важно, чтобы все обошлось без столкновений и пролития крови. Надеюсь, и у власти, и у протестующих хватит мудрости не допустить кровопролития. Я постоянно слежу за происходящим в соцсетях: в фейсбуке, телеграме и вконтакте. Я даже запустил голосование в фейсбуке: там уже почти 1000 голосов, и больше 90% поддерживают протестующих. Выводы пусть каждый делает сам.

Фото: AFP

Фото: AFP

У меня есть родственники в Армении, но они живут не в Ереване и далеки от политики – вряд ли они будут принимать участие в ближайшее время. Но вот друзья, наоборот, участвуют в протестах. Вся диаспора в Беларуси переживает и следит за событиями. Поддержка нашему народу сейчас нужна как никогда, но будучи далеко от Армении, сделать это не так просто. Беларуские друзья меня поддерживают: звонят и пишут, чтобы узнать мое мнение и получить информацию не из СМИ. Увы, многие сразу думают о каких-то майданах, на примере Украины. Этот протест уникален тем, что тут ни разу не звучали ни антироссийские, ни антизападные лозунги. Путать с майданом не стоит и навешивать ярлыки – тоже. Все хотят мирного решения, без жертв, без потрясений».

Студент Микаэль Франгулян, живет в Ереване: «Многие уже оставили надежду на революцию, но все же это произошло»

Фото RFE/PL

«Сравнивать с Майданом наш протест очень глупо: у нас мирные протесты, без стычек и прочего, основной принцип – не давать повода полиции применять силу. Мы выходим за себя, за свою страну, а основой украинских протестов, насколько мне известно, было вхождение Украины в ЕС. Основной лозунг протесующих «Сделай шаг, откажи Сержу». У нас нет основной или вторичной массы протестующих, есть армянский народ, и неважно, какой ты профессии, какой у тебя социальный статус. Люди бойкотируют работу, дети и студенты – учебу. Все выходят на улицы, есть целые классы во главе с учителями. Почти все школьники бастуют, выходят на улицы, и это касается не только Еревана. Военные просто вышли из своих частей дивизиями и присоединились к народу – без оружия, конечно. Из техники в основном на улицах были ПАЗы, но сам позавчера рядом с площадью видел три БТРа.

Вчера арестовали лидеров оппозиции – и что мы видим? Люди еще больше сплотились, все слои населения встали рядом, начиная от простых рабочих и заканчивая священниками, национальной гвардией, некоторыми полицейскими. Я могу с уверенностью сказать, что этот народ не остановить – они пойдут до конца, чего бы это ни стоило. А насчет насильственных действий – полицейские пытались засунуть всех без разбору в автозаки, олигархи вместе со своими охранниками били народ, ломали имущество, пытались разогнать митинги. Многих «отвоевали», а те, кого задержали, выкрикивали свои имена, журналисты все записывали, но никаких физических действий против полиции не было. Есть люди, которые призывают не протестовать, но они делают это в интернете. В толпе были только те, которые будут стоять до конца. Провластные отсиживаются дома.

Серж в Армении, как Путин в России, только менее влиятельный и популярный. Коррупция, коррупция, и еще раз коррупция. Сегодня в 19:00 на площади сбор. Не смею ничего предполагать, но возможно будет концерт от Танкяна (солист SOAD), он прилетел в Ереван. Кстати, многие деятели культуры отказались от государственных наград. Позавчера я шел по делам, на митинг должен был пойти позже. Ждал зеленого света, чтобы перейти улицу, и увидел троих парней, которые пытались перекрыть движение на дороге с четырьмя полосами для машин – люди просто стояли и смотрели. Я вышел к ним, перекрыл четвертую линию, мы вынесли мусорные баки на дорогу, закрыли всю дорогу, к нам присоединились зеваки, многие на машинах закрыли движение. Это было на дороге, которая ведет к ТРЦ «Россия».

Всю свою сознательную жизнь я не видел особого сопротивления народа перед режимом, слышал про 2008 год, но не больше. И вот спустя 10 лет с момента последних серьезных протестов народ ударил с еще большей силой. Многие, как и я, уже оставили надежду на революцию, но все же это произошло. И я рад, что в такой исторический момент я могу бороться вместе со своими братьями и сестрами за наше будущее.

Фото RFE/PL

Фото: Каро Сахакяна. / AP

Люди хотят в лице власти видеть Никола (лидера оппозиции), а сам Никол говорит, что нужно создать временное правительство, распустить действующий парламент – и должны пройти честные выборы. В своем обращении к народу Никола говорил про встречу с Cержем Саргсяном. Серж был взволнован ситуацией. Никол подметил тот факт, что по Конституции Республики Армения, если мероприятие имеет мирный характер, полиция должна помогать в организации и процессе мероприятия. Никол возложил на плечи Сержа всю ответственность за действия полиции по задержанию мирных граждан. Я горд за свой народ, горд за нашу сплоченность и объединение».