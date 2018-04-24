Политзаключенного Дмитрия Полиенко перевели из больницы в колонию 24.04.2018, 11:35

Дмитрий Полиенко

Фото: «Белсат»

В Жодинской больнице политзаключенный лечил ногу.

Дмитрия Полиенко из Жодинского госпиталя перевели в Бобруйскую колонию, где он отбывает двухлетний срок. В Жодинской больнице политзаключенный лечил ногу. Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на активистку Марину Кoсинерову, которая переписывается с Дмитрием Полиенко.

Как сейчас чувствует себя Дмитрий Полиенко?

«Написал кратко, что дела с ногой сейчас "намного лучше". Всего в больнице он пробыл около двух недель, 18 апреля уже вернули в Бобруйскую колонию, но пока в карантин, на днях будет снова в отряде», - говорит Марина Касинерова.

В марте стало известно, что около 7 месяцев Дмитрий Полиенко страдал от раны на ноге, залечить которую с помощью врача в колонии все никак не удавалось. Отец политзаключенного Александр Полиенко не исключал, что сын мог повредить ногу на производстве или в какой-то драке.

В октябре 2016 года активиста демократического движения Дмитрия Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой по обвинению «в насильственных действиях против милиционера» во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске весной 2016 года. Через несколько месяцев за участие в акциях солидарности условное наказание Дмитрию Полиенко заменили на реальное и направили в колонию в Бобруйске.

В 2017 году Международная правозащитная организация Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести и призвала белорусские власти «немедленно и без условий освободить» парня, который «был арестован исключительно за мирное осуществление своих прав на свободу слова и мирных собраний».