The Washington Post: Армяне нанесли удар по политической модели Путина 24.04.2018, 12:31

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Армян заставили выйти на улицу факт, что ставка Саргсяна на Россию не оправдалась.

Президент Армении Серж Саргсян был верным клиентом Владимира Путина. Но он недооценил своих граждан, когда попытался воспроизвести классический путинский маневр, пишет в редакционной статье The Washington Post, (перевод - inopressa.ru).

"Поскольку конституция ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками, он протолкнул конституционную поправку, передающую большинство исполнительных полномочий премьер-министру, а затем добился того, что парламент назначил на этот пост его самого (хотя годами отрицал такое намерение), - сообщает издание. - Результатом стали 11 дней нарастающих массовых демонстраций, которые в понедельник вынудили Саргсяна отказаться от поста".

"Неясно, приведет ли уход Саргсяна к настоящим переменам в правительстве Армении или к изменению ее раболепной позиции по отношению к Кремлю", - отмечается в публикации. Тем не менее народное восстание наносит удар по продвигаемой Путиным авторитарной политической модели.

"Путин, несомненно, воспримет этот отпор неверно", - полагает издание. Российский правитель и его клика неспособны признать возможность спонтанных политических бунтов возмущенной общественности: по их мнению, это результаты государственных заговоров.

"По правде говоря, можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа не имеет никакого отношения к событиям в Армении, - пишет издание. - Единственной реакцией США на демонстрации было слабое заявление посольства в Ереване, в котором оно просило правительство о "сдержанности", а протестующих призывало "предотвратить эскалацию напряженности".

"Армян заставили выйти на улицу не иностранные провокации, а тот факт, что ставка Саргсяна на Россию не оправдалась", - считают авторы статьи. Все десять лет правления Саргсяна экономика пребывала в стагнации, около 10% населения покинуло страну, 30% армян оказались за чертой бедности.

Можно ожидать, что Путин прижмет любого, кто станет преемником Саргсяна на посту премьер-министра, но жизнь армян от этого лучше не станет. "Скорее, это усилит их сопротивление бандитской, коррумпированной и экономически провальной модели, иными словами - путинизму", - подытоживает The Washington Post.