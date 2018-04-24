Блокировка Google в России и другой побочный ущерб борьбы с Telegram 24.04.2018, 12:55

В России продолжаются частичные блокировки крупных интернет-сервисов.

Мессенджер Telegram продолжает работать в России без крупных сбоев. Попытки заблокировать его со стороны Роскомнадзора (РКН) в течение последней недели не привели к значительным результатам, если учесть поставленную цель - прекратить на российской территории работу мессенджера, который отказался передавать ключи шифрования ФСБ, сообщает "Немецкая волна".

В борьбе против мессенджера Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных интернет-компаний, как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие, всего - около двадцати.

Google: проверяем сообщения о блокировке

Не все сервисы и фирмы, испытывавшие трудности в последние несколько дней, смогли или захотели подтвердить, что пострадали именно из-за действий Роскомнадзора, хотя такое предположение выглядит наиболее вероятным на фоне массовой блокировки.

На своем официальном сайте Роскомнадзор не признал наличие ущерба для посторонних ресурсов в связи с блокировкой Telegram, хотя создал "горячую линию" для проверки подобных случаев. 22 апреля на своей странице в сети "В контакте" ограничение доступа к части услуг Google ведомство объяснило тем, что компания "в нарушение вердикта суда" позволяет пользоваться своими адресами мессенджеру Telegram.

Днем спустя РКН утверждал, что такие сервисы, как Gmail, Google Play, Youtube и Google Drive в реестр запрещенных не внесены. Впрочем, именно на блокировку этих сервисов массово жалуются пользователи в России. В компании Google по запросу журналистов ответили, что ей "известны сообщения о том, что пользователи в России не могут получить доступ к некоторым продуктам Google": "Мы проверяем эти сообщения". Apple и Amazon на запросы не ответили.

"Это все - чтобы достать Telegram"

Ущерб для сторонних компаний действительно является лишь побочным эффектом борьбы властей с мессенджером, основанным Павлом Дуровым в 2013 году, считают опрошенные эксперты. Блогер, интернет-эксперт и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев уверен, что "миллионы заблокированных IP-адресов - это именно для того, чтобы достать Telegram. Мы не можем утверждать, что есть какие-то другие цели".

По выражению Плющева, ему известны предположения, что ограничение доступа к миллионам сайтов является чем-то вроде тренировки перед тем, как заблокировать весь остальной интернет, выявить слабые места у российских сервисов, которые завязаны на иностранные сайты. "Но я думаю, что это - лишь побочный эффект", - сообщил Плющев. Изначальной целью, по его убеждению, был именно Telegram, "который воспринимается как российский и который, по логике властей, должен следовать понятиям, которые приняты здесь, в их числе - сотрудничество с органами. А Дуров себя противопоставил".

"Целей много, потому что речь идет не только о Telegram, но и переносе серверов (иностранных интернет-компаний, работающих с российскими пользователями. - Ред.) в Россию. Я бы не назвал это дополнительной целью атаки, но почему бы и не воспользоваться этим", - считает интернет-эксперт, партнер агентства B2Chain Антон Меркуров.

РКН надавит на крупные интернет-компании

По его мнению, блокировка отдельных сервисов может быть элементом шантажа в отношении компании Google, предоставляющей облачные услуги для мессенджера. "Вот вы не выполняете наши требования, не удаляете приложение из AppStore и Google Play, а мы вам что-нибудь еще заблокируем", - так объясняет действия РКН в сложившейся ситуации Меркуров.

Несмотря на требования со стороны Роскомнадзора удалить приложение Telegram из своих онлайн-магазинов, Google и Apple до сих пор не сделали этого. Таким образом, Telegram доступен как для использования, так и для скачивания на мобильные устройства. "Вероятно, теперь Роскомнадзор предпримет некое административное давление на крупные интернет-компании, на гиганты, с целью изоляции Telegram, - предположил в интервью российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. - Путем вот такого легкого шантажа. Тех же Google, Apple и Microsoft. Вот что будет происходить".

На фоне попыток российских властей ограничить доступ к мессенджеру Telegram Google отказался от поддержки технологии, позволяющей использовать свои сети для обхода блокировок. На вопрос о том, связаны ли эти события, компания не ответила.

РКН не может избежать побочных эффектов

Комментируя тактику Роскомнадзора, которая привела к перебоям в работе десятков сервисов в России, Александр Плющев выразил уверенность, что в ведомстве отлично понимают, что таким способом у них ничего не выйдет. "РКН надо изображать бурную деятельность, они и изображают. Работа проделана, есть в чем отчитаться. Результатов, правда, не очень много. Но они есть", - продолжил Плющев.

Антон Меркуров настаивает, что "надо учитывать, что это (сотрудники Роскомнадзора. - Ред.) - не самые компетентные люди": "Последние годы все эксперты рынка, еще когда появилась система "Ревизор" (система проверки блокировки Роскомадзора. - Ред.), говорили одни и те же слова: дорого, неэффективно, не будет работать". Тем не менее Меркуров тоже считает, что власти в лице Роскомнадзора понимают проблему неэффективности нынешнего курса в отношении Telegram.

"Они понимают, но, с другой стороны, они - заложники ситуации. Они не могут не блокировать и вынуждены исполнять это решение", - констатирует Антон Меркуров. В нынешнем положении самое опасное, по его мнению, - это продолжение массированной блокировки, которая может привести к техногенному ЧП, "скажем, из-за отключения от интернета какой-нибудь важной медицинской структуры".