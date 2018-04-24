Видеофакт: В России взорвался гигантский миномет 7 24.04.2018, 14:02

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Инцидент произошел на учениях в Северной Осетии.

Во время учений в Северной Осетии взорвался самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Видео опубликовал местный телеканал AhtubaTV. На кадрах записи запечатлен мощный взрыв.

По предварительной информации, пострадали два человека. Мужчины попали в больницу с контузией и травмой головы. Точная причина взрыва пока не установлена: возможно, у самоходной артиллерийской установки разорвало ствол, или же одна из мин неожиданно сдетонировала, подорвав тяжелую технику.

2С4 «Тюльпан» — это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного главнокомандования. «Тюльпаны» зарекомендовали себя во время войны в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника. Вес обычной мины — 130,7 кг, активно-реактивной — 228 кг.

Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».