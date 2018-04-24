Политзаключенного Жемчужного поместили еще на два месяца в ПКТ 24.04.2018, 14:35

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

Фото: «Радыё Свабода»

Михаилу Жемчужному отказали в переводе в другую колонию.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что 10 апреля администрация колонии №9 в городе Горки вынесла политзаключенному Михаилу Жемчужному очередное - уже 27 взыскание - в виде двух месяцев заключения в помещении камерного типа (ПКТ).

Кроме того, Михаил Жемчужный получил от начальника колонии ответ на заявление с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в другую колонию, поданное 23 марта. В переводе в другую колонию политзаключенному было отказано. Ранее Департамент исполнения наказаний, куда политзаключенный обращался с просьбой о переводе в другую колонию еще в феврале, указал, что этот вопрос находится в компетенции начальника колонии.

Политзаключенный по-прежнему испытывает сильное давление как со стороны администрации, так и других заключенных. Администрация продолжает практику вынесения взысканий за отказы Жемчужного разместиться в определенный на данный момент для его отряд №3, где его появление вызывает негативную реакцию других осужденных. Чтобы избежать конфликта, Михаил Жемчужный оставляет отряд и получает очередные взыскания. Реальных же безопасных условий для отбывания наказания администрация колонии политзаключенному не предоставляет, несмотря на многочисленные обращения. Со стороны заключенных поступают угрозы физической расправы. По одному из инцидентов таких угроз, состоявшемуся 3 апреля, Жемчужный подал жалобу начальнику колонии, ведется разбирательство.

Неожиданностью для политзаключенного стало исчезновение из санчасти колонии документов, которые бы подтверждали несколько эпизодов пищевого отравления, имевшие место в конце декабря 2017 года и 28 января текущего года. 12 февраля по данным эпизодам с политзаключенным встречались представители санэпидемстанции после полученных жалоб от правозащитников. Тогда же Михаилу Жемчужному было рекомендовано диетическое питание, которое теперь отменено в связи с исчезновением подтверждающих медицинских документов.

Вчера, 23 апреля Могилевский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Михаила Жемчужного на решение Горецкого районного суда, который признал обоснованными вынесены политзаключенному четыре взыскания в сентябре-октябре 2017 года (4 сентября - один месяц ПКТ, 5 октября - 10 суток ШИЗО, 16 октября - 10 суток ШИЗО, 26 октября - пять суток ШИЗО). Суд основное внимание уделил процедурам вынесения взысканий, а не их обоснованности, хотя по просьбе заявителя истребовал личное дело Михаила Жемчужного и имел возможность ознакомиться с документами, касающимися причин отказов заключенного переходить в отряд.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались со времени перевода в колонию №9, где с попустительства администрации для него были созданы унизительные условия для отбывания наказания, организована кампания травли. Стоит отметить, что ранее озвученная информация, что отряд №13, куда сначала пытались перевести Жемчужного, сформированный целиком из осужденных "с низким статусом", не получила подтверждения: в этом отряде имеются отдельные комнаты, в которые располагаются осуждены "с низким статусом", их туда переводить администрация. Политзаключенный действительно отказывался переходить сначала в отряд №13, а затем и в другие, однако каждый раз обосновывал свои отказы желанием сохранить свое человеческое достоинство и просил администрацию представить ему безопасные условия отбывания наказания.

Находясь в ПКТ, Михаил Жемчужный имеет возможность получать корреспонденцию и пользоваться письменными принадлежностями для написания писем. Известно, что он направил письма своим друзьям, коллегам и правозащитникам, часть которых не прошла цензуру и была уничтожена, о чем политзаключенный был уведомлен. Но после этого были направлены новые письма, которые в ближайшее время должны получить адресаты.