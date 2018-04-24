Как белорусам слетать в Грузию и обратно за 70 евро 24.04.2018, 15:18

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Варианты выгодных путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

МИНСК – МАЛЬТА – МИНСК ЗА 150 ЕВРО

Летом отдыхать улетаем на Мальту с пересадкой в Риге. Возвращаемся точно так же. Если выбрать длинную пересадку, то по дороге к морю можно погулять по столице Латвии.

В РИГУ МОЖНО ПОПАСТЬ И ЗА 10 ЕВРО

Это акция от автобусной компании Lux Express. Можно уехать из Минска в Ригу или из Риги в Минск всего за 10 евро. Акционные билеты можно купить на даты до конца лета. Пока что есть даже выходные.

ВИЛЬНЮС – КУТАИСИ – ВИЛЬНЮС ЗА 70 ЕВРО

Если вы собрались на выходные в Грузию, то Wizz Air как раз для вас. А если вы еще и в клубе избранных авиакомпании (в который не так-то тяжело вступить), то путешествие обойдется не в 70, а в 50 евро. Правда, с решением лучше не затягивать – билетов немного и каждый час становится меньше.