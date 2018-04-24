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Сергей Бебешко: Когда встречаются БГК и СКА - вся страна против нас

  • 24.04.2018, 18:30
Сергей Бебешко

Главный тренер БГК имени Мешкова высказался на тему соперничества с минским СКА.

- Наше соперничество со СКА — это противостояние Бреста и всей Беларуси. Когда встречаются БГК и СКА — вся страна против нас. Но почему? Посмотрите, мы показываем: в составе БГК — десять белорусов и шесть легионеров. Каждый год регламент дает новые вводные, нам приходится преодолевать новые искусственные барьеры.

При этом, повторюсь, в БГК десяток белорусских игроков регулярно практикуют, а потом многие из них тянут сборную. Поэтому мне непонятно негативное отношение к нам, - цитирует Бебешко «Прессбол».


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