Сергей Бебешко: Когда встречаются БГК и СКА - вся страна против нас 24.04.2018, 18:30

Сергей Бебешко

Главный тренер БГК имени Мешкова высказался на тему соперничества с минским СКА.

- Наше соперничество со СКА — это противостояние Бреста и всей Беларуси. Когда встречаются БГК и СКА — вся страна против нас. Но почему? Посмотрите, мы показываем: в составе БГК — десять белорусов и шесть легионеров. Каждый год регламент дает новые вводные, нам приходится преодолевать новые искусственные барьеры.

При этом, повторюсь, в БГК десяток белорусских игроков регулярно практикуют, а потом многие из них тянут сборную. Поэтому мне непонятно негативное отношение к нам, - цитирует Бебешко «Прессбол».