Павел Перепехин: Понимаем, что Финляндия - не Америка и не Канада, шансы есть 24.04.2018, 19:45

Павел Перепехин

Фото с сайта hockey.by

Главный тренер сборной Беларуси (U-18) поделился соображениями о грядущем в четверг четвертьфинале против финнов.

Главный тренер сборной Беларуси (U-18) Павел Перепехин в беседе с корреспондентом "Прессбола" прокомментировал разгромное поражение от команды на США (0:8) на чемпионате мира, а также поделился соображениями о грядущем в четверг четвертьфинале против финнов.

- Американцам проиграли крупно. По делу?

- По делу. Соперник был очень хорош и сильнее во всех компонентах. Нам пришлось очень тяжело.

Почему тяжело? Не успели восстановиться после победы над швейцарцами?

Возможно. Но надо отдать должное американцам, которые отнеслись к игре со всей серьезностью и предоставили нам очень мало шансов. Везде накрывали, нам было сложно выйти из своей зоны. Чересчур много времени провели в обороне, тратили много сил.

- В первом периоде вроде бы все нормально складывалось…

- Да. Во втором периоде была дальняя скамейка. Переигрывали в зоне обороны и не могли вовремя смениться.

- Чем обусловлены перестановки в сочетаниях?

- Необходимостью попробовать другие варианты. Кроме того, все взвесили и решили отрядить в ворота Андреева, чтобы у него тоже была игровая практика. Мало ли какие ситуации возникнут.

- Дебют Кирилла не назовешь удачным — семь пропущенных шайб за два периода…

- В этом больше виноваты полевые, чем вратарь.

- В начале третьего периода Оксентюку "прилетело" в голову. Как он?

- Все нормально, обошлось. Остается в строю и готовится к четвертьфиналу.

- В четвертьфинале нас ждут финны, выигравшие все четыре матча в параллельной группе. Что думаете по этому поводу?

- Бой дадим. Постараемся сделать все, чтобы победить. Отступать некуда. Понимаем, что Финляндия — не Америка и не Канада, и какие-то шансы у нас есть.