Спор о названии Македонии: в ЕС заявили о шансе договориться в течение двух недель 24.04.2018, 22:21

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Премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Ган считает, что спор Греции с Республикой Македония относительно названия последней может быть решен в ближайшие две недели.

Об этом передает eurointegration.com со ссылкой на Ekathimerini.

"Я надеюсь, что в ближайшие две недели мы будем иметь решение. По крайней мере, решение, которое откроет путь к началу переговоров о вступлении Македонии", - заявил он.

"Я думаю, каждый согласится, что это было бы полезно для страны, для общества и всего региона Западных Балкан", - сказал он.

Ган добавил, что Македония преодолела глубокий политический кризис и показала прогресс в осуществлении реформ и в поддержании добрососедских отношений, но предупредил, что "сейчас не время для самоуспокоения".

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Он также выразил надежду, что спор вокруг названия будет урегулирован до саммита НАТО в июле.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Республикой Македония.