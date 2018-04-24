Как белоруска стала лучшим дизайнером украшений в Праге 24.04.2018, 23:04

Могилевчанка Анастасия Алейникова рассказала, как проходят будни ювелира и где потолок признания в этой сфере.

Без малого очень престижную чешскую награду «Сzech Grand Design Awards» в этом году получила белоруска Анастасия Алейникова со своим собственным брендом «Nastassia Aleinikava». Этот приз ей дали за коллекцию украшений «рукопись Войнича» и экстравагантную коллекцию очков Сollection №3 – utopia.

Анастасия родом из Могилева, но уже больше десяти лет живет в Праге, где сначала получила образование в престижной «Академии архитектуры, дизайна и изящных искусств», а потом сумела довольно успешно продолжить свое дело. О том, как молодая дизайнер «пережила» победу, как проходят будни ювелира и где потолок признания в этой сфере, она рассказала kyky.org.

- Как правильно назвать твою профессию? Ювелир или всё-таки дизайнер?

- Я люблю ремесло. Но в Акадении из нас растили художников/дизайнеров, умеющих реагировать на задание смело, новаторски. Себя я назову дизайнером ювелирных украшений.

Анастасия Алейникова

- Как у тебя появился интерес к этой сфере? Ювелирное дело – престижное, но не самое популярное.

- Я выросла в Беларуси, в Могилеве. Я закончила девять классов школы, и моя семья решила, что очень уж я склоняюсь к творческим профессиям, поэтому они решили, что нет смысла доучиваться до 11 класса, а нужно профилироваться. И я считаю это решение правильным. Местом учебы я выбрала Минское художественное училище имени Глебова (теперь Минский государственный художественный колледж имени Глебова). Туда я поступила и проучилась четыре года в Минске. Все это время я жила у своей тети, а она всю жизнь проработала в «Белювелирторг». Сколько себя помню, я обожала у нее бывать, так как ее дом всегда был полон интересных людей. Не могу сказать, что это были известные ювелиры, но это были люди, так или иначе связанные с этой сферой. Перед глазами тогда мелькало множество художественных ювелирных изделий. Я с детства хорошо ориентировалась в минералах, легко могла назвать все камни, благодаря все той же тетиной коллекции. А еще на последнем курсе училища мы с моей одногруппницей Таней Титовец организовали свой маленький бренд «TATAGA» и делали всякие веселые штуки из компьютерных деталей, шайб, болтов, гаек, пуговиц. И у нас даже были свои почитатели в Минске. Позже мы разъехались, она – учиться в Питер, я – в Прагу. Работать на расстоянии уже стало невозможным.

- Расскажи про обучение. Чтобы стать ювелиром, обязательно учиться или можно выехать на таланте?

- Образование я получила в Академии архитектуры, дизайна и изящных искусств на кафедре декоративно-прикладного искусства в студии металла и ювелирных изделий. Я училась под руководством Эвы Эйслер (Eva Eisler), которая переименовала нашу студию под «K.O.V. (концепт – обьект-значение)», в переводе с чешского значит «металл». Эва вдохнула в обучение новую жизнь. Наши семестральные задания никогда не были сосредоточены только на ювелирном деле. Мне повезло, что я хоть когда-то ювелирку делала. А благодаря руководству Эвы у нас был очень разнообразный спектр задач, и она пыталась выйти за привычные учебные рамки. В моем случае образование дало мне много. Но я думаю, что в современном мире классическое академическое образование теряет в весе, потому что появляется много курсов высокого уровня. Можно удаленно слушать лекции, а чтобы приобрести основные ремесленные знания, достаточно пройти двухнедельный интенсив в той же академии. Этого будет достаточно, чтобы получить те же знания, что и за год на академическом курсе. Но потом вопрос: получишь ли ты те же контакты и связи? Школа – это не только лекции, но и взаимосвязь между ательерами и студентами. Теоретические предметы в программе – это что-то невероятное. Прийти и послушать их может каждый, но каждый ли найдет достаточно самомотивации и самоорганизации, чтобы заняться этим?

Фото: Eva Šafránková

Фото: Týdeník Respekt

Информации много, все доступно, но уметь в этом доступном найти то главное – очень сложно. Я всегда одновременно радуюсь и удивляюсь, когда нахожу автора-самоучку. Конкретно мой случай – очень удачный. Все сошлось: мое желание, правильное место, «свежий» профессор, полный идей и энтузиазма. Плюс, сама жизнь в чешском дизайне на тот момент: традиции выставок, ежегодная профессиональная ярмарка DESIGNBLOK – это уже работало на высоком уровне. С самого первого курса наши семестральные работы были под постоянным вниманием разных изданий, в глянцевых изданиях постоянно появлялись имена одногруппников. Да и сейчас то же самое. Еще важно отметить, что после окончания академии почти все остались в профессии.

- А желание создать свой бренд было всегда или это тоже стечение обстоятельств?

- Как только у нас в академии начались первые мастер-классы по простым техникам, я тут же начала делать что-то своё – и всё завертелось. Тут же были первые рождественские маркеты, где мы со студентами выставлялись и получали реакцию от покупателей. Это все не случайно: я училась тому, что мне нравилось, и делала уверенные пробы в профессии. Я работаю под своим именем, предлагаю коллекции очков и украшений и с радостью берусь за индивидуальные заказы. У меня любимая работа, и мне нравится каждый день приходить в мастерскую. Здорово, что я нахожусь в коллективе талантливых людей. Про свой бренд я не думала никогда, у меня нет четко прописанной стратегии – я работаю стихийно.

- Как проходит твой рабочий день?

- Каждый день не похож на предыдущий. Хотелось бы внести какой-то порядок, потому что все происходит достаточно хаотично. Начинаю я обычно с круга по Площади Республики, потому что там очень много мастерских и магазинов с сырьем, плюс пробирочный надзор, где я обязана клеймить изделия из серебра государственным клеймом. Там закупаю то, что закончилось, забираю отлитки из мастерской, которая занимается литьем, пробирую готовые вещи. Все оббегаю и иду в мастерскую. Я много времени провожу за компьютером, чтобы ответить на имейлы, разобрать почту и, конечно, работаю над тем, что горит больше всего. Уже примерно полтора года у меня есть помощница, которой я пытаюсь отдать какую-то работу, например, по зачистке отлитков – то, что не требует моей руки. После того, как я разработала коллекцию, у меня есть формы – остальную работу может делать кто-то другой. И потом можно заниматься развитием чего-то нового, можно собирать, выполнять заказы, выполнять обязательства по интернет-магазину. Но сейчас была выставка, поэтому очень многое я отложила на потом.

Мы стараемся держать обычную рабочую неделю и отдыхать в выходные. Суббота – мой любимый день, когда можно отправиться на фермерский рынок и купить еду на всю неделю: фермерские сыры, свежие яйца, хороший хлеб. Голодные мы бежим домой, чтобы поскорее приготовить что-то вкусное и поесть. Случается, по дороге удается встретить друзей – тогда завтрак получается в компании и может затянуться очень надолго. В выходные приводим в порядок дом, иногда стараемся выехать за город. Но планировать классический чешский выходной, то есть с поездкой куда-то, удается не всегда. Часто за субботу отдыхаем так хорошо, что в воскресенье уже хочется поработать.

- Расскажи об участии и победе в Czech Grand Design Awards. Как это было: с момента, как тебе пришел мейл с информацией о номинации, и до момента, когда тебя объявили победительницей?

- Академики дизайна в течение года следят за деятельностью дизайнеров, выставками и презентациями, они и дают номинацию понравившимся проектам. Появляется широкий круг номинаций. Затем специальная комиссия по отдельным категориям выбирает пятерку лучших, а потом уже и самого победителя. Все до последнего момента конфиденциально. Быть в тройке финалистов – это уже очень круто. Ювелирный рынок в Чехии большой, разный, пестрый – выделиться среди него уже здорово, в финале я была и ранее. Но о звании гранд-дизайнера года не могла даже и думать. Этого я точно никак не ожидала, и у меня почти отняло речь, я долго не могла поверить, что это реальность.

- Как на тебя лично это повлияло: новые клиенты, новые цели?

- Пока прошло всего пару недель, сложно что-либо сказать. Сейчас нужно постараться это звание оправдать. Я очень хотела, чтобы в этом году было побольше выставок – это была моя цель на год. И вселенная меня услышала: первый телефонный звонок, который случился в 2018, оказался как раз предложением мини-выставки в Музее стекла и бижутерии в Яблонце над Нисоу. Затем так же неожиданно Галерея центральной Чехии в Кутной Горе предложила мне выставку в их пространстве Whitebox. В мае меня ждет очень престижная галерея в Лондоне. Эту выставку патронирует Чешский центр, куратором будет Эва Эйслер – мой профессор из Академии. За эти возможности я безумно благодарна, особенно потому, что эти предложения поступили до премии. Выставки меня стимулируют абстрагироваться от коммерческой ювелирки и представить творческие вещи – позволяют мыслить шире. В основном авторскими коллекциями интересуются либо коллекционеры, либо музеи. Они совершенно другой ценовой категории, и мало кто имеет желание и возможности носить это каждый день.

- В самом начале интервью ты сказала о сомнениях. Даже после получения премии они случаются?

- Эти сомнения такого рода: «делаю ли я свое?», «хочу ли я быть такой через год, через два?». Конечно, премия заставила меня многое переосмыслить, но эти сомнения абсолютно нормальны, они любого человека встретят в жизни. Дни же бывают разные: иногда пасмурные, иногда солнечные – так и в настроении. Но совершенно точно знаю, что желания все бросить у меня сегодня нет.