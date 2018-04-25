Беларусь отсудила почти $8 миллионов долларов у «Укртранснафты» 25.04.2018, 8:03

Тяжба возникла из-за венесуэльской и азербайджанской нефти.

Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате принял решение взыскать с «Укртранснафты» 7,8 млн долларов в пользу «Белорусской нефтяной компании». Об этом говорится в годовом отчете украинской компании.

Постановление суда датировано 1 сентября 2017 года и касается спора о прокачке нефти по маршруту «Южный-Броды-Мозырь». Одно решение было принято в пользу «Укртранснафты» и касалось компенсации 24,021 млн долларов за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию «качай или плати». БНК компенсировали изменение качества нефти «Укртранснафтой». Размер ущерба оценили в 31,878 млн долларов. В результате взаимозачета данных взысканий итоговым решением стало взыскание 7,857 млн долларов с «Укратранснафты» в пользу «Белорусской нефтяной компании».

8 февраля 2018 года БНК подала в апелляционный суд Киева заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение данного постановления суда на территории Украины, напоминает tut.by.

Руководство «Укртранснафты» ожидает окончания судебного производства по этому делу до конца 2018 года. Предприятие зарезервировало под исполнение решения суда сумму в 220,51 млн гривен, говорится в годовом отчете украинской компании.

Эта история берет свое начало с 2011 года, когда БНК должна была в течение двух лет поставить не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light в порт «Южный» для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту «Южный — Броды — Мозырь» в режиме «качай или плати». Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году поставлено и прокачано было только порядка 900 тыс. тонн. В части «качай или плати» белорусская сторона признавала обязательства только по 2011 году.

При этом с «Укртранснафтой» был подписан договор компенсации потерь качества, поскольку БНК поставляла в «Южный» Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая считается более дешевым сортом нефти.

Поставки нефти осуществлялись на основании договоренностей между БНК, Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Венесуэлой. В 2010 году Беларусь из-за возникших политических разногласий в переговорах с Россией начала покупать нефть в Венесуэле. Чтобы снизить транспортные расходы, была применена своп-схема с Азербайджаном.